Предварительные результаты ЕГЭ показали рост количества высокобалльников

Итоги первых экзаменов ЕГЭ свидетельствуют о стабильности результатов. По ряду предметов наблюдается рост средних тестовых баллов и количества высокобалльников. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции.

— Качество образования в РФ не понизилось, а по некоторым предметам даже улучшилось, — заявил Сергей Кравцов.

ЕГЭ по химии на 81-100 баллов сдали 18 % от общего количества сдавших. Максимальный результат в 100 баллов получили по России 794 человека.

Средний тестовый балл по литературе поднялся, количество высокобалльников также возросло и достигло 25% от общего числа участников экзамена. 100 баллов на ЕГЭ по литературе смогли набрать 1896 человек.

100 баллов на ЕГЭ по географии получили в 2023 году 70 человек.

— Средний тестовый балл по русскому языку практически не изменился при некотором росте числа высокобалльников — до 26% от общего количества участников ЕГЭ по этому предмету. Традиционно высокое и количество стобалльников по русскому языку, в этом году участников с наивысшим результатом — 2.883 человека, — говорится в сообщении.

Максимальные 100 баллов получили 275 участников ЕГЭ по истории, 190 участников — ЕГЭ по физике.

Количество участников ЕГЭ по математике профильного уровня несколько снизилось и составило около 282 тысяч человек. Максимальный результат в 100 баллов получили 233 человека. Более 33% участников получили на ЕГЭ по базовой математике пять баллов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области больше трети девятиклассников сдали математику на двойки.