В Новосибирске хотят построить еще один коллайдер за 23 млрд рублей

ИЯФ СО РАН начал проработку еще одного проекта по созданию коллайдера ВЭПП-6. Как пояснил заместитель директора по научной работе, доктор физико-математических наук Иван Логашенко, эта установка будет работать в области энергии в диапазоне чуть выше созданного в институте ВЭПП-2000, и до энергии строящегося электрон-позитронного коллайдера Супер С-тау фабрики в Китае.

— Установок, которые работают в этой области энергии, в мире сейчас нет. Ее основной задачей будет изучение физики сильных взаимодействий, которые работают в микромире. Мы до сих пор не понимаем явления, которые там формируются. Без этой установки эксперименты на более высоких энергиях на Супер С-тау фабрике не смогут достичь точности. Для мировой науки это интересная и незакрытая область, — подчеркнул ученый.

Заместитель директора по научной работе, директор ЦКП «СКИФ», член-корреспондент РАН Евгений Левичев уточнил, что ориентировочная стоимость коллайдера составляет 23 млрд рублей. Разместить его планируется на территории и на действующей инфраструктуре ИЯФ СОРАН. Периметр установки составит 366 метров.

— Для запуска проекта нам нужно проводить большую работу с органами, которые финансируют науку. Пока мы решили протестировать часть технологии, необходимой для ВЭПП-6, на действующей установке ВЭПП-4, которая находится на площадях ИЯФ СО РАН и вскоре завершает экспериментальную программу. Эта работу может реализовать институт без привлечения госфинансирования за счет собственных средств, — сообщил Левичев.

В планах ИЯФ СО РАН до конца 2025 года сделать концептуальный проект коллайдера со всеми расчетами, показывающими, что такую машину реально можно сделать. При получении финансирования на создание элементов коллайдера и его сборку уйдет около 5 лет.

Ученые подчеркнули, что в появлении этой установки заинтересованы китайские партнеры ИЯФ СО РАН, которые уже изъявили желание принять участие в ее создании. В перспективе, для реализации проекта ВЭПП-6 планируется сформировать коллаборацию из ученых 10-20 стран мира.

Ранее редакция сообщала о том, что сроки сдачи Центра синхротронного излучения СКИФ в Новосибирск были сдвинуты на год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года.