Со дна Новосибирского водохранилища поднимут три затопленные баржи

Филиал «ВерхнеОбьрегионводхоз» объявил тендер на расчистку акватории Новосибирского водохранилища вблизи острова Нечунаевский. Из воды предстоит поднять и утилизировать остатки трёх затонувших барж. Закупка была опубликована 29 июля, начальная цена контракта составляет 8 188 766 рубля.

Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2026 года. Место проведения — акватория у острова Нечунаевский, Боровской сельсовет. В документе указаны точные географические координаты трёх точек, где находятся затопленные объекты.

История с подъемом этих барж тянется уже несколько лет. В 2018 году Новосибирский районный суд удовлетворил иск прокуратуры, которая требовала поднять, вывезти и утилизировать металлические остатки. Как установила проверка, на участке береговой полосы острова Нечунаевский обнаружены остатки трёх притопленных на мели барж. Суда не имели наименований и регистрационных номеров, были сильно корродированы, их собственник не был известен. В связи с этим баржи признали бесхозяйными и внесли в соответствующий реестр. В судебном решении указано, что они утратили потребительские свойства и являются отходами производства и потребления, а их нахождение в акватории нарушает требования Водного кодекса РФ.

Ответчиком по иску выступило ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз» — учреждение, в чьи уставные задачи входит предотвращение загрязнения водных объектов и эксплуатация Новосибирского водохранилища. Суд обязал учреждение осуществить утилизацию и переработку металлических остатков в течение 24 месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Сейчас филиал «ВерхнеОбьрегионводхоз» выступает заказчиком работ и организует их выполнение через подрядную организацию. Согласно условиям тендера, исполнителю предстоит провести полный цикл утилизации: разработать проект производства работ, согласовать паспорта отходов IV класса опасности, разрезать конструкции и вывезти на специализированное предприятие.

К подрядчику предъявляются строгие требования: наличие лицензий на оборот лома черных и цветных металлов, а также на работу с отходами IV класса опасности. Контроль за ходом работ будет вести заказчик. Подрядчик обязан ежедневно направлять фотоотчёт с временной и адресной привязкой, а после завершения — предоставить итоговый фотоальбом. Завершение работ подтверждается актом демонтажа, разделки и утилизации.

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