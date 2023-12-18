Новую продовольственную ярмарку откроют на левом берегу в 2024 году в Новосибирске

В следующем году на левом берегу Новосибирска запланировали открытие постоянно действующей социальной ярмарки. Планируемый запуск ― февраль 2024 года. Об этом сообщает Телеграм-канал «Новосибирь».

Министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров также рассказал, что в конце декабря начнут работать более десятка предновогодних ярмарок, места на которых предоставляются бесплатно.

— Четыре таких ярмарки пройдут на территории Новосибирска: 22 декабря — в Первомайском районе, 23 декабря — в Ленинском и Советском районах, 28 декабря — в Калининском районе, — говорится в сообщении.

Напомним, что данный проект не имеет аналогов в регионах Российской Федерации. В Новосибирске в ежедневном режиме функционирует три социальные продовольственные ярмарки — одна областная и две городские.

Ранее редакция сообщала о том, что стало известно, когда снова пройдет белорусская ярмарка в Новосибирске.