СК завел дело против новосибирской инспекции по охране памятников

СК по Новосибирской области возбудил уголовное дело в защиту сохранности объектов культурного наследия.

— Возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников инспекции по охране объектов культурного наследия регионального значения Новосибирской области на территории Военного городка № 17, ― говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

Следователи пришли к выводу, что сотрудники инспекции с 2015 года не проводили своевременного обследования, оценки, не осуществляли контрольно-надзорные мероприятия в отношении памятников. В результате этого объекты культурного наследия пришли в негодное состояние, у части жилых домов наблюдается износ более 70 процентов, но это не стало для чиновников поводом внести их в программу капитального ремонта.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, почему за столько лет никто не задумывался о сохранении памятников.

Ранее редакция рассказывала о том, как новосибирская общественница заявила о разрушении 39 памятников.

— Бомба с часовым механизмом под военным городком заложена, и она обязательно рванет, — спрогнозировала участница новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елена Гавровская.

Сибирячка даже высказывала предположения, что земля под этими объектами, находящимися в центре города, приглянулась каким-то заинтересованным лицам. Именно поэтому за памятниками нет должного присмотра и их содержанием никто не озабочен. Женщина пытается добиться федерального финансирования для сохранения зданий с уникальной архитектурой.