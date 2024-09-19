Жители Новосибирска пожаловались Бастрыкину на затянувшийся ремонт в школах

К руководителю СК РФ обратились родители двух новосибирских школ с жалобами на затянувшийся ремонт в образовательных учреждениях. Из-за нерасторопности властей дети и учителя вынуждены ютиться в других школах, которые и так переполнены.

Речь идет о школах № 26 города Обь и № 6 Станционного сельсовета Новосибирского района. Родители неоднократно обращались в к районным властям, однако, это не дало никаких результатов.

После вмешательства главного следователя ситуация начала улучшаться: принимаются меры к скорейшему открытию учебных заведений в ближайшие месяцы.

С докладом по ситуации выступил руководитель СК по Новосибирской области. Евгений Долгалев отметил, что постановления о возбуждении уголовных дел о халатности должностных лиц образовательных учреждений и администрации района неоднократно отменялись надзорным ведомством, в том числе прокурором Новосибирской области.

— Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовные дела и оперативно их расследовать, а также в кратчайшие сроки завершить все экспертизы, — сообщила Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по связям со СМИ Елена Коновалова.

Глава СКР также поручил установить все обстоятельства и условия, способствовашие покушению на мошенничество, по факту хищения руководством коммерческой организации бюджетных средств при заключении и исполнении муниципальных контрактов при ремонте школы №26.

Исполнение всех поручений Бастрыкин взял на личный контроль.

Ранее редакция сообщала о том, что Глава СКР взял на контроль заморозку строительства школы в поселке Репьево Новосибирской области. Здание образовательного учреждения должны были сдать еще в прошлом году.