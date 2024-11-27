«Закончился контракт – пора домой»: новосибирский депутат Госдумы предложил запретить гастарбайтерам получать ВНЖ

Партия «Справедливая Россия – За Правду» разработала законопроект, который предлагает запретить получение вида на жительство (ВНЖ) или гражданства России трудовым мигрантов. Речь идет об иностранцах, которые приезжают в страну в рамках организованного набора для работы на конкретных объектах.

По мнению справоросса, депутата Госдумы от Новосибирской области Александра Аксененко, компании, ввозящие мигрантов, должны обеспечивать их жильем и следить за тем, чтобы сроки пребывания иностранцев в России не были нарушены.

— Для того, чтобы работать, вид на жительство не нужен, — подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что во многих странах мира существуют «трудовые поселения», где живут и работают, как «на вахте» иностранцы.

— Закончился контракт — пора домой. А до тех пор, пока каждый будет сам по себе, с порядком надзора и дальше будут большие проблемы, так как отследить их местонахождение практически невозможно, — заявил Аксёненко.

Стоит отметить, что в законопроекте также предусмотрен запрет на ввоз в Россию семей и близких родственников т рудовых мигрантов.

— Хочешь здесь жить — сдавай экзамены, уважай культуру, учи язык, служи в армии — тогда добро пожаловать, — отмечает депутат. — Иначе получается, что приехал один мужчина якобы для работы, а под шумок перевез всю семью, детей и братьев. И пошло-поехало: поликлиники переполнены, школы забиты, еще и гетто создаются, где свои «местные» со своими законами, непривычными для нашей страны.

Напомним, с 2025 года в Новосибирской области на полторы тысячи рублей подорожает патент для мигрантов. А также о том, что мигрантам запретили работать в такси и детских садах региона.

Ранее реакция сообщала о том, что эксперт дал прогноз последствий оттока мигрантов из Новосибирска.