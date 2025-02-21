Семья мигрантов пыталась легализоваться через липовое отцовство в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники УФСБ пресекли канал незаконной миграции выходцев из ближнего зарубежья. Организатором легализации приезжих стала ушлая супружеская пара из Средней Азии, которая в погоне за российским гражданством пошли на нарушение закона.

По данным следствия, семейная пара гастарбайтеров, находившаяся в Новосибирске временно по трудовому патенту, с целью получения гражданства РФ себе и своим детям организовала фиктивное отцовство своему новорожденному сыну.

Как рассказал Infopro54 источник, знакомый с ситуацией, ребёнок у супругов-иностранцев родился в Новосибирске. В графу отцовства хитрые родители решили записать своего близкого родственника, который не так давно получил российский паспорт.

— Таким образом многодетные супруги хотели получить российское гражданство для всех членов своей семьи, а после легализовать и остальных многочисленных родственников, — объяснил собеседник.

Однако всё пошло не по плану. О грандиозных планах приезжих узнали силовики и пресекли аферу на корню.

— Следственным отделом УФСБ в отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщили в региональном ведомстве.

Стоит отметить, что в данный момент в суд передали уголовные дела в отношении ещё троих приезжих, обвиняемых в организации канала незаконной миграции для своих соотечественников из ближнего зарубежья. Участники этнической преступной группы оформили мигрантам фиктивные трудовые договоры, создав условия для их незаконного пребывания в сибирской столице. При этом двое из легализованных ими иностранцев организовали лабораторию по производству наркотических средств, из которой в декабре 2023 года сотрудники УФСБ изъяли свыше 44 кг подготовленного к сбыту наркотического средства мефедрон на сумму 110 млн рублей и более 1,5 тонн прекурсов. Судом уже рассматриваются уголовные дела в отношении указанных наркодилеров.

Ранее редакция сообщала о том, что проживающие в Новосибирской области мигранты попросили защиты у Уполномоченного по правам человека в регионе. Иностранные специалисты возмущены «беспределом» силовиков, которые выявляют среди них нарушителей, безжалостно выдворяют из России и ставят запреты на въезд.