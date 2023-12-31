Более 400 млн рублей вложат в обследование очистных сооружений Новосибирска

МУП «Горводоканал» Новосибирска объявил тендер по поиску подрядчика для подготовки проектной документации, выполнения инженерных изысканий и проведения экспертизы проектной документации и инженерных изысканий для реконструкции очистных сооружений канализации города Новосибирска. Стартовая цена контракта составляет 403 млн рублей.

Судя по тендерной документации, речь идет о реконструкции очистных сооружений «Горводоканала», расположенных в Кудряшовском сельсовете. Подрядчик должен обновить инженерно-топографические планы на площади 148,4 Га. При подготовке проектной документации компания должна предусмотреть внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) очистки сточной воды, обработки и механического обезвоживания осадка по реконструкции ОСК, автоматизации технологических процессов очистки сточной воды (АСУ ТП ОСВ ОСК), очистки воздуха от вредных и дурнопахнущих веществ.

Все работы подрядчик должен выполнить до 15 декабря 2025 года.

Напомним, еще летом 2021 сообщалось, что предприятие готовит 9-летнюю инвестпрограмму по повышению экологической эффективности стоимостью в 9 млрд руб. Об аналогичной программе заявляли и в муниципальном предприятии «Метро Мир».

В феврале 2023 года «Горводоканалу» напомнили об инвестпрограмме. На областном уровне дали понять, что регулярно поддерживать муниципальное предприятие не намерены.

Ранее редакция сообщала о том, что строительство канализационного коллектора на Невельского оценили в 227 млн рублей.