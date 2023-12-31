Выполнил гособоронзаказ Чкаловский авиазавод в Новосибирске

Как сообщила пресс-служба компании, предприятия ОАК в Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Иркутске и Ульяновске в рамках выполнения государственного оборонного заказа в 2023 году изготовили и передали Минобороны России новые серийные самолеты оперативно-тактической авиации Су-57, Су-35С, Су-34, Су-30СМ2, военно-транспортной авиации Ил-76МД-90А, а также учебно-боевые самолеты Як-130.

В корпорации подчеркнули, что по ряду позиций предприятия ОАК обеспечили поставку военной техники с опережением графиков.

— Нарастающими темпами обеспечиваем производство самолетов пятого поколения Су-57. Увеличили объемы выпуска военно-транспортных самолетов. Продолжаем выполнять задачи по программам стратегической авиации. На 30 процентов увеличены объемы производства по самолетам оперативно-тактической авиации, — уточняет гендиректор ОАК Юрий Слюсарь. — Обратная связь в результате эксплуатации позволяет нашим инженерам и конструкторам оперативно совершенствовать авиационную технику и обеспечивать модернизацию на более высоком технологическом уровне.

В список задач 2024 года в ОАК относят:

обеспечение ритмичного производства и поставок новых самолётов, особо востребованных Минобороны России.

дальнейшее наращивание выпуска самолётов военно-транспортной авиации

закладываются основы для создания перспективных самолётов ВТА сверхтяжелого и легкого классов.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации (входит в состав Госкорпорации Ростех) передал Минобороны России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.