Более 4000 квартир в разных районах Новосибирска от 2,9 млн рублей

В линейке предложений — жилье стандарт- и бизнес-класса от 30 до 140 кв. м. У застройщика можно приобрести как компактные функциональные студии, так и просторные пятикомнатные квартиры. Каждый комплекс — более 20 планировочных решений. Есть квартиры с террасами, с просторной кухней-гостиной, двумя санузлами, гардеробной и панорамными окнами.

У ГК «Расцветай» есть предложения в разных районах Новосибирска, на правом и левом берегу. Если вы хотите организовать жизнь семьи в одной локации и не тратить время на долгие переезды, а жить рядом с метро, престижными школами, знаковыми местами досуга и отдыха, то стоит обратить внимание на «Расцветай на Красном», «Сакура -парк» и Дом ALMOND — здесь вся развитая инфраструктура столицы Сибири находится в шаговой доступности. «Расцветай на Авиастроителей» по достоинству оценят как молодые люди, которые ведут активный образ жизни, так и семьи с детьми. Квартал расположен на пересечении улиц Авиастроителей и 25 лет Октября. Эту локацию очень любят новосибирцы за хорошую транспортную развязку, сформированную социальную инфраструктуру и наличие парков.

«Акация на Игарской» — выбор тех, кто хочет больше времени проводить с семьей. Делать покупки, гулять, играть с детьми и заниматься спортом можно не выезжая за пределы квартала, построенного по принципу «город в городе», в котором есть все для полноценной жизни и отдыха.

«Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар» — проекты для тех, кому нравится динамично развивающийся левый берег Новосибирска. Рядом — остановки общественного транспорта, торгово-развлекательный комплекс «МЕГА», школы, детские сады, супермаркеты. В 15 минутах на автомобиле — выезд на одну из транспортных артерий Новосибирска — Бугринский мост, а в 20 минутах — станция метро «Площадь Маркса».

Тем, кто предпочитает суете шумного мегаполиса размеренную жизнь рядом с лесом, ежевечерние прогулки по берегу Оби, подойдет квартал «Сосновый бор» в поселке Кудряшовский. На стройплощадке открыт современный офис продаж, который отражает концепцию проекта — экологичность и комфорт.

В случае, когда решающий фактор при выборе квартиры — время и нужно въехать как можно скорее, в ГК «Расцветай» есть уже готовое жилье в «Доме на Шамшиных», сданных новостройках «Расцветай на Красном» и «Расцветай на Обской». Все объекты находятся рядом с метро. А приятным бонусом жизни в «Расцветай на Обской» станут ежедневные пробежки, пешие и велосипедные прогулки по Михайловской набережной.

ГК «Расцветай» приглашает всех желающих на индивидуальные консультации, экскурсии на объекты и вкусный кофе.

График работы офисов продаж 4 и 5 ноября с 10:00 до 17:00, 6 ноября — выходной.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

ул. Красный проспект, 165

+7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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