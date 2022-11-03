Рекламодателям

Новосибирские предприниматели стали чаще обращаться за микрокредитами

  • 03/11/2022, 12:41
кредиты для бизнеса
В регионе также выросла активность частных микрофинансовых организаций, предоставляющих кредиты для бизнеса.

За первое полугодье новосибирский рынок микрофинансовых организаций (МФО) предпринимательского финансирования выработал несколько трендов. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.

Увеличилась активность выдачи займов

За январь-июнь 2022 года микрофинансовые организации, зарегистрированные в Новосибирской области, выдали малому и среднему бизнесу (МСП) почти 350 микрозаймов на общую сумму 704,2 млн рублей. Это на 23% больше по количеству и 36% — по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя сумма займа — более двух миллионов рублей.

— Отмечается, что в январе – июне этого года объем погашенной задолженности был на 28% выше, чем в первые шесть месяцев 2021-го, — прокомментировал Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Растет присутствие частных МФО

Деньги предпринимателям занимают не только государственные МФО, но и частные компании. Причем активность последних становится все заметней. Если в первом полугодии 2021 года на коммерческие МФО приходился каждый четвертый выданный бизнесу заем, то в 2022-м — уже почти каждый третий. Доля частных МФО в общем объеме денег, выданных в долг предпринимателям, за год выросла с 15% до 20%.

— Микрофинансовые организации отмечали приток новых бизнес-клиентов в первые месяцы весны, причем многие из них раньше брали кредиты в банках. Это отчасти может быть связано с ужесточением риск-политики банков, которые на фоне неопределенности в конце первого и начале второго квартала стали повышать требования к заемщикам, и бывшие «надежные» клиенты-предприниматели перешли в другую категорию. Однако уже в мае начался постепенный отток бизнеса обратно в банки. Предприниматели решили экстренные задачи «быстрыми» микрозаймами, пересмотрели свои стратегии и бюджет. Банки, в свою очередь, начали ослаблять требования к корпоративным заемщикам и уменьшать проценты по кредитам, в том числе на фоне снижения ключевой ставки, — добавил Жаботинский.

Всего на 1 июля 2022 года в Новосибирской области было зарегистрировано четыре МФО предпринимательского финансирования, три из которых — частные.

Новые виды кредитов для бизнеса

Микрофинансовые организации гибко отреагировали на потребности бизнеса в новых видах займов. Государственные МФО, в том числе и в нашем регионе, ввели новые продукты, направленные на поддержку наиболее пострадавших от санкций отраслей. МСП, которые подходили под условия программы, получили возможность брать займы по льготным ставкам. Также многие МФО разработали для бизнеса специальные продукты, которые бы позволяли быстро пополнять оборотные средства.

— В марте – апреле многие предприниматели, особенно компании-импортеры или дистрибьюторы иностранных фирм, переживали, что определённые заграничные товары или материалы могут подорожать или стать недоступными. С другой стороны, ряд поставщиков стали работать только по 100% предоплате, потому что боялись неплатежей со стороны клиентов. Так что многие МСП искали источники «быстрых денег», чтобы пополнить оборотные средства, и обращались в микрофинансовые организации, — поделился Сергей Жаботинский.

Ряд МФО, в том числе государственных, стали выдавать предпринимателям займы на рефинансирование банковских кредитов. Ранее займы на такие цели предоставлялись только в рамках других программ и были единичными.

 

Ранее редакция сообщала, что участники СВО и их семьи смогут оформить кредитные каникулы

Фото: pixabay.com — kschneider2991

241

Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : микрофинансовые организации микрокредитование кредиты для бизнеса


Спецоперация на Украине

Американский ретейлер одежды Gap закрывает магазины в России
2/11/22 11:45
Новосибирская область вложила в восстановление объектов Беловодского района 800 млн рублей
1/11/22 14:40
Пять лет тюрьмы для уклонистов от мобилизации
1/11/22 14:09
производство колы

«Карачинский источник» готов увеличивать производство колы

Предприятие уже поставляет ее не только в Новосибирск, но и вдругие регионы России.
Читать статью >>
Банкротство Сибирского гиганта

«Сибирский гигант» ушел на финансовое оздоровление

Кредиторы согласились дать компании год на погашение задолженности.
Читать статью >>
Фестиваль Наука 0+

Фестиваль «Наука 0+» расскажет о защите государственной и коммерческой тайны

А также о том, как сегодня выстраивать эффективные логистические цепочки.
Читать статью >>
метро в Новосибирске

Возможно ли строительство метро за счет реноваций в Новосибирске?

Такое предложение прозвучало в ходе круглого стола, посвященного развитию метрополитена в Новосибирске.
Читать статью >>

Актуальный разговор

бизнес

Экстренная медицинская помощь: для тех, кто не хочет ждать

В Новосибирске открылся круглосуточный госпиталь сети «Клиника Эксперт».
Все материалы
Лента новостей

Более 4000 квартир в разных районах Новосибирска от 2,9 млн рублей

03/11/2022, 12:12

«Карачинский источник» готов увеличивать производство колы

03/11/2022, 11:55

«Сибирский гигант» ушел на финансовое оздоровление

03/11/2022, 10:58

Финалисты «Сибирь.ПРО» работают в регионах округа в рамках «Сибирской медианедели»

03/11/2022, 10:57
Популярное

Лунный календарь комнатных растений на каждый день в ноябре 2022 года

03/11/2022, 12:10

Водителей ждут новые штрафы

02/11/2022, 15:33

В Госдуме предложили отменить уплату НДФЛ при продаже жилья независимо от срока владения им

01/11/2022, 18:17

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Консультационный совет акционеров ВТБ обсудил развитие розничного бизнеса банка

03/11/2022, 11:07

«Сила традиций» c «Ростелекомом»: в Новосибирске прошел турнир по греко-римской борьбе

03/11/2022, 10:52

Ставки по кредитам для бизнеса снизились до 9,5% годовых

02/11/2022, 17:37

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска