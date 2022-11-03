Новосибирские предприниматели стали чаще обращаться за микрокредитами

За первое полугодье новосибирский рынок микрофинансовых организаций (МФО) предпринимательского финансирования выработал несколько трендов. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.

Увеличилась активность выдачи займов

За январь-июнь 2022 года микрофинансовые организации, зарегистрированные в Новосибирской области, выдали малому и среднему бизнесу (МСП) почти 350 микрозаймов на общую сумму 704,2 млн рублей. Это на 23% больше по количеству и 36% — по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя сумма займа — более двух миллионов рублей.

— Отмечается, что в январе – июне этого года объем погашенной задолженности был на 28% выше, чем в первые шесть месяцев 2021-го, — прокомментировал Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Растет присутствие частных МФО

Деньги предпринимателям занимают не только государственные МФО, но и частные компании. Причем активность последних становится все заметней. Если в первом полугодии 2021 года на коммерческие МФО приходился каждый четвертый выданный бизнесу заем, то в 2022-м — уже почти каждый третий. Доля частных МФО в общем объеме денег, выданных в долг предпринимателям, за год выросла с 15% до 20%.

— Микрофинансовые организации отмечали приток новых бизнес-клиентов в первые месяцы весны, причем многие из них раньше брали кредиты в банках. Это отчасти может быть связано с ужесточением риск-политики банков, которые на фоне неопределенности в конце первого и начале второго квартала стали повышать требования к заемщикам, и бывшие «надежные» клиенты-предприниматели перешли в другую категорию. Однако уже в мае начался постепенный отток бизнеса обратно в банки. Предприниматели решили экстренные задачи «быстрыми» микрозаймами, пересмотрели свои стратегии и бюджет. Банки, в свою очередь, начали ослаблять требования к корпоративным заемщикам и уменьшать проценты по кредитам, в том числе на фоне снижения ключевой ставки, — добавил Жаботинский.

Всего на 1 июля 2022 года в Новосибирской области было зарегистрировано четыре МФО предпринимательского финансирования, три из которых — частные.

Новые виды кредитов для бизнеса

Микрофинансовые организации гибко отреагировали на потребности бизнеса в новых видах займов. Государственные МФО, в том числе и в нашем регионе, ввели новые продукты, направленные на поддержку наиболее пострадавших от санкций отраслей. МСП, которые подходили под условия программы, получили возможность брать займы по льготным ставкам. Также многие МФО разработали для бизнеса специальные продукты, которые бы позволяли быстро пополнять оборотные средства.

— В марте – апреле многие предприниматели, особенно компании-импортеры или дистрибьюторы иностранных фирм, переживали, что определённые заграничные товары или материалы могут подорожать или стать недоступными. С другой стороны, ряд поставщиков стали работать только по 100% предоплате, потому что боялись неплатежей со стороны клиентов. Так что многие МСП искали источники «быстрых денег», чтобы пополнить оборотные средства, и обращались в микрофинансовые организации, — поделился Сергей Жаботинский.

Ряд МФО, в том числе государственных, стали выдавать предпринимателям займы на рефинансирование банковских кредитов. Ранее займы на такие цели предоставлялись только в рамках других программ и были единичными.

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