Лунный календарь комнатных растений на каждый день в ноябре 2022 года

Дни становятся короче, а ноябрьское небо еще и нечасто радует солнечными лучами. Все это неблагоприятно может отразиться на состоянии комнатных растений. Усугубляет положение включение центрального отопления. Воздух становится сухим, что нередко привлекает всевозможных вредителей.
Когда и какие работы с домашними цветами стоит провести в этом месяце, подскажет Луна и сайт magasha.ru.
✅ Благоприятные дни для пересадки цветов по Лунному календарю: 3, 4, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 30
❌ Неблагоприятные дни для работы с комнатными растениями: 8, 23, 24, 25
1 и 2 ноября
Растущая Луна
♒ ВОДОЛЕЙ — неплодородный знак Зодиака, именно поэтому рекомендуется только рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей.
Однако стоит воздержаться от посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.
3 и 4 ноября
Растущая Луна
♓ РЫБЫ — плодородный знак Зодиака. В этот день можно заняться пересадкамии цветов, укоренением черенков, а вот поливать и подкармливать цветы следует умеренно.
При этом не рекомендуется заниматься обрезкой иприщипыванием. Следите за поливом, если купаете растение или часто опрыскиваете, он должен быть крайне умеренным. 4
5 ноября
Растущая Луна
♈ ОВЕН — неплодородный знак Зодиака, поэтому можно только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.
Следует перенести работы по посадке и пересадке любых комнатных растений, а также проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезку и прищипку побегов.
6 и 7 ноября
Растущая Луна
♉ ТЕЛЕЦ — плодородный знак Зодиака. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.
Однако не стоит пересаживать любые комнатные цветы, рыхлить землю в цветочных горшках, чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать)
8 ноября
🌕 Полнолуние в 14:03 (мск)
в знаке Телец ♉
Не советуем работать с растениями в полнолуние.
9 ноября
Убывающая Луна
♉ ТЕЛЕЦ — плодородный знак Зодиака. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.
Воздержитесь от пересадки комнатных растений, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках, чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать)
10 и 11 ноября
Убывающая Луна
♊ БЛИЗНЕЦЫ — малопродуктивный знак Зодиака, при этом отлично приживутся посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно провести профилактические работы от вредителей, а если растения заболели, то это самое подходящее время их полечить. Также можно заниматься обрезкой и прищипыванием побегов, рыхлить землю в горшках, но без полива.
Не рекомендуется заниматься пересадками.
12, 13 и 14 ноября
Убывающая Луна
♋ РАК — плодородный знак Зодиака. Благоприятное время для пересадки комнатных цветов. Можно поливать и подкармливать, рыхлить землю в цветочных горшках.
Опрыскивание растений ядохимикатами лучше отложить.
15 и 16 ноября
Убывающая Луна
♌ ЛЕВ — неплодородный знак Зодиака Можно только рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей.
Этот день считается неблагоприятным для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.
17, 18 и 19 ноября
Убывающая Луна
♍ ДЕВА — знак Зодиака средней плодородности. Хорошее время для пересадки и деления любых комнатных растений. Можно провести профилактику от вредителей и болезней, укоренить черенки, полить и подкормить растения, прорыхлить почву в горшках.
Нельзя замачивать и проращивать семена.
20 и 21 ноября
Убывающая Луна
♎ ВЕСЫ — знак Зодиака средней плодородности. Отличные дни для посадки и пересадки любых комнатных цветов, для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива.
Не используйте химикаты для растений и цветов.
22 ноября
Убывающая Луна ♏ СКОРПИОН — плодородный знак Зодиака. Хороший период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями.
Воздержитесь от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц.
23, 24 и 25 ноября
Лунный календарь комнатных цветов на ноябрь 2022 года не рекомендует работать с домашними растениями в эти три дня.
26 и 27 ноября
Растущая Луна
♑ КОЗЕРОГ — знак Зодиака средней плодородности. Это благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений. Можно заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.
Старайтесь не травмировать корни растений, раны будут долго заживать.
28 и 29 ноября
Растущая Луна
♒ ВОДОЛЕЙ — самый неплодородный знак Зодиака. В эти два дня можно только рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей.
Водолей — бесплодный и сухой знак, поэтому непригоден для посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.
30 ноября
Растущая Луна
♓ РЫБЫ — плодородный знак Зодиака. Удачное время для пересадки цветов, укоренения черенков, а вот поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно.
Не следует обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.
У самого оконного стекла размещают кактусы и другие суккуленты. Некоторые цветы теряют на зиму листья, поэтому их необходимо разместить в темном и прохладном месте. Купленные в магазине цветущие цикламены, примулы, азалии содержат в светлом месте.
Землю в горшках и кадках увлажняют по мере необходимости и необильно.
Сенполии, орхидеи продолжают цвести и требуют удобрений и досвечивания лампами.
Камелии будут рады прохладе +12 – 15 С.
С началом отопительного сезона воздух в квартирах становится настолько сухим, что комнатные растения нуждаются в регулярном опрыскивании.
И помните, в последнем осеннем месяце большинство комнатных растений должны перейти в состояние вынужденного покоя. Так они меньше всего будут подвержены стрессу, вызванному холодными временами года.
Фото: pexels.com
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