Лунный календарь комнатных растений на каждый день в ноябре 2022 года

Дни становятся короче, а ноябрьское небо еще и нечасто радует солнечными лучами. Все это неблагоприятно может отразиться на состоянии комнатных растений. Усугубляет положение включение центрального отопления. Воздух становится сухим, что нередко привлекает всевозможных вредителей.

Когда и какие работы с домашними цветами стоит провести в этом месяце, подскажет Луна и сайт magasha.ru.

Лунный календарь цветовода на ноябрь 2022 года

✅ Благоприятные дни для пересадки цветов по Лунному календарю: 3, 4, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 30

❌ Неблагоприятные дни для работы с комнатными растениями: 8, 23, 24, 25

Уход за комнатными растениями в ноябре 2022 по Лунному календарю

1 и 2 ноября

Растущая Луна

♒ ВОДОЛЕЙ — неплодородный знак Зодиака, именно поэтому рекомендуется только рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей.

Однако стоит воздержаться от посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.

3 и 4 ноября

Растущая Луна

♓ РЫБЫ — плодородный знак Зодиака. В этот день можно заняться пересадкамии цветов, укоренением черенков, а вот поливать и подкармливать цветы следует умеренно.

При этом не рекомендуется заниматься обрезкой иприщипыванием. Следите за поливом, если купаете растение или часто опрыскиваете, он должен быть крайне умеренным. 4

5 ноября

Растущая Луна

♈ ОВЕН — неплодородный знак Зодиака, поэтому можно только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.

Следует перенести работы по посадке и пересадке любых комнатных растений, а также проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезку и прищипку побегов.

6 и 7 ноября

Растущая Луна

♉ ТЕЛЕЦ — плодородный знак Зодиака. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.

Однако не стоит пересаживать любые комнатные цветы, рыхлить землю в цветочных горшках, чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать)

8 ноября

🌕 Полнолуние в 14:03 (мск)

в знаке Телец ♉

Не советуем работать с растениями в полнолуние.

9 ноября

Убывающая Луна

♉ ТЕЛЕЦ — плодородный знак Зодиака. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.

Воздержитесь от пересадки комнатных растений, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках, чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать)

10 и 11 ноября

Убывающая Луна

♊ БЛИЗНЕЦЫ — малопродуктивный знак Зодиака, при этом отлично приживутся посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно провести профилактические работы от вредителей, а если растения заболели, то это самое подходящее время их полечить. Также можно заниматься обрезкой и прищипыванием побегов, рыхлить землю в горшках, но без полива.

Не рекомендуется заниматься пересадками.

12, 13 и 14 ноября

Убывающая Луна

♋ РАК — плодородный знак Зодиака. Благоприятное время для пересадки комнатных цветов. Можно поливать и подкармливать, рыхлить землю в цветочных горшках.

Опрыскивание растений ядохимикатами лучше отложить.

15 и 16 ноября

Убывающая Луна

♌ ЛЕВ — неплодородный знак Зодиака Можно только рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей.

Этот день считается неблагоприятным для посадки и пересадки комнатных растений, для проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.

17, 18 и 19 ноября

Убывающая Луна

♍ ДЕВА — знак Зодиака средней плодородности. Хорошее время для пересадки и деления любых комнатных растений. Можно провести профилактику от вредителей и болезней, укоренить черенки, полить и подкормить растения, прорыхлить почву в горшках.

Нельзя замачивать и проращивать семена.

20 и 21 ноября

Убывающая Луна

♎ ВЕСЫ — знак Зодиака средней плодородности. Отличные дни для посадки и пересадки любых комнатных цветов, для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива.

Не используйте химикаты для растений и цветов.

22 ноября

Убывающая Луна ♏ СКОРПИОН — плодородный знак Зодиака. Хороший период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями.

Воздержитесь от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц.

23, 24 и 25 ноября

Лунный календарь комнатных цветов на ноябрь 2022 года не рекомендует работать с домашними растениями в эти три дня.

26 и 27 ноября

Растущая Луна

♑ КОЗЕРОГ — знак Зодиака средней плодородности. Это благоприятные дни для посадки и пересадки любых домашних растений. Можно заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.

Старайтесь не травмировать корни растений, раны будут долго заживать.

28 и 29 ноября

Растущая Луна

♒ ВОДОЛЕЙ — самый неплодородный знак Зодиака. В эти два дня можно только рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей.

Водолей — бесплодный и сухой знак, поэтому непригоден для посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.

30 ноября

Растущая Луна

♓ РЫБЫ — плодородный знак Зодиака. Удачное время для пересадки цветов, укоренения черенков, а вот поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно.

Не следует обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.

💡 Общие рекомендации на ноябрь

У самого оконного стекла размещают кактусы и другие суккуленты. Некоторые цветы теряют на зиму листья, поэтому их необходимо разместить в темном и прохладном месте. Купленные в магазине цветущие цикламены, примулы, азалии содержат в светлом месте.

Землю в горшках и кадках увлажняют по мере необходимости и необильно.

Сенполии, орхидеи продолжают цвести и требуют удобрений и досвечивания лампами.

Камелии будут рады прохладе +12 – 15 С.

С началом отопительного сезона воздух в квартирах становится настолько сухим, что комнатные растения нуждаются в регулярном опрыскивании.

И помните, в последнем осеннем месяце большинство комнатных растений должны перейти в состояние вынужденного покоя. Так они меньше всего будут подвержены стрессу, вызванному холодными временами года.