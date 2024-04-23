Экстренное предупреждение из-за подъема реки Майзас выпустили в Новосибирской области

МЧС Новосибирской области выпустило экстренное предупреждение из-за подъема рек Майзас и Оми. С 23 по 26 апреля в Новосибирской области продолжится подъем воды в реке Майзас.
— Подъем уровня воды в реке Майзас достиг 740–790 см, — говорится в сообщении ведомства.
Стоит учитывать то, что опасный подъем идет уже с 775 сантиметров. Из-за этого может подтопить прибрежные территории.
Подобная ситуация и около села Крещенка. Вода в Оми поднялась до отметок 990–1060 см. Там опасный уровень — 1048 см.
Сотрудники МЧС советуют жителям перенести все ценные вещи на второй этаж или чердак дома.
Ранее редакция сообщала о том, что сброс воды из водохранилища увеличивается в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор — wirestock
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru