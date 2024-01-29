Почти 700 тысяч переплатили за отопление жители пяти многоэтажек в Новосибирске

Жителям пяти многоквартирных домов в Октябрьском районе сделали перерасчет за тепло после вмешательства прокуратуры.
— В результате проведенной проверки по соблюдению законодательства о ценообразовании в организации, поставляющей тепло в 5 многоквартирных дома на улицах Выборная и Рябиновая были выявлены нарушения, — рассказали Infopro54 в пресс-службе надзорного ведомства.
Руководитель теплоснабжающей компании-поставщика был привлечен к дисциплинарной ответственности.
Жильцам 737 квартир снизили тариф на тепло и сделали перерасчет на общую сумму 678 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил своему заместителю Сергею Сёмке проконтролировать процесс пересчета коммунальных услуг за тепло жителям Новосибирска, пострадавшим от коммунальных аварий.
Фото: freepik.com-freepik
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