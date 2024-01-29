«Вышивайте крестиком, зарабатывайте на ремонт»: власти отказали многодетной семье в получении жилья под Новосибирском

В городе Тогучине Новосибирской области многодетная семья вынуждена жить дырявом доме с гнилыми полами.

Жилище Алеся Шалагина купила за средства материнского капитала в 2011 году. Со временем дом стал рушиться и женщина встала в очередь на жилье как многодетная семья.

— Лопнула стенка на кухне и образовалась сквозная трещина на улицу. В морозы стена покрылась льдом, окно отошло. Из трещины дует, и с окна дует, и с крыши дует. Можно руку вытащить на улицу, — рассказала Om1.ru многодетная мать.

Женщина рассказала, что обращалась к местным властям и в соцзащиту, где ей предложили сделать независимую экспертизу за 20 тысяч рублей, чтобы подтвердить аварийное состояние дома. Но гарантий, что экспертиза поможет, Алесе никто не дает.

— В тогучинской администрации на мое обращение ответили: «Помощи никакой не ждите. Вышивайте крестиком, зарабатывайте, делайте ремонт в своём доме», — поделилась с журналистами сибирячка.

По словам собеседницы, дети болеют каждую зиму из-за холодного пола, из-за низкой температуры в комнатах.

В отделе социальной защиты населения многодетной матери поясняют, что денег на ее нужды нет. Шалагина оставила письменное обращение на сайте президента РФ, после чего ей выделили 10 тысяч рублей на ремонт.

Ранее редакция сообщала о том, что многодетная семья из Новосибирска взяла на воспитание четырех сирот из Донбасса.