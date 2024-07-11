Незаконные киоски мигрантов возле домов и на территории школы снесли в Новосибирске

В Хилокском районе Новосибирска снесли киоски, незаконно установленные на придомовом участке и частично захватившие территорию школы № 66.

О демонтаже строений-нелегалов возле Хилокского рынка отчитались в мэрии города.

— Работы шли 5 по 8 июля. С начала июля 2024 года в ходе рейдов по улице Хилокской было составлено 15 административных протоколов по статье «Торговля в неустановленных местах», — заявили в управлении департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.

В ведомстве так же отметили, что с начала года на территории «Хилокского треугольника» сотрудниками департамента изъято более 2,6 тонн сельхозпродукции и более тысячи единиц товаров народного потребления, в числе которых одежда, обувь, парфюмерия.

Ранее редакция сообщала о том, что в микрорайоне «Хилокский» прошли масштабные рейды по незаконной миграции. Поводом стала недавняя история с конфликтом между сибирячками и мигрантом, который приехал на разборки. Мужчина, нагло доказывающий, что он является участником СВО и демонстрирующий кривые нашивки с перевернутым российским флагом, набросился на беззащитных женщин с претензиями.