К годовщине воссоединения новых регионов в состав РФ Новосибирская «ОПОРА РОССИИ» побывала в гостях у детей из ЛНР

В преддверии праздника Новосибирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ» приехала в гости к детям из ЛНР, которые временно размещаются на территории Новосибирской области в Санаторно-оздоровительном центре «Березка» (принял уже более 1000 детей из новых регионов). Ребятишкам передали сладкие подарки, а также напитки Сибирского производителя – завода «Бочкари».

Дети очень обрадовались подаркам, а также с удовольствием пообщались с предстателями «ОПОРЫ РОССИИ», которые поделились интересными историями. Также во встрече принимал участие руководитель Новосибирского областного отделения Российского союз молодежи Евгений Мироненко.

В режиме живого диалога удалось душевно пообщаться и поддержать молодое поколение, рассказать о России и ее проектах, состоялся живой диалог между детьми и представителями бизнес-сообщества «ОПОРЫ РОССИИ», ребятишки задавали взрослым вопросы: как стать успешным, просили рассказать, как проходило детство, какие предметы в школе больше нравились и какие читать книги.

Игорь Салов, Председатель Новосибирского отделения отметил, что «ОПОРА РОССИИ» объединяет активных предпринимателей, готовых проявлять заботу и дарить добро тем, кто в этом нуждается в текущий момент времени, чутко реагируя на запросы общества и государства. Уже сейчас мы опираемся на молодое поколение, ставим перед ними задачи, которые они решают с применением новых подходов и видений процессов.

Марина Ярцева, член Совета регионального отделения:

«Помню из своего детства, как в лагере ждешь родительский день, потому что обязательно привезут сладости. Поэтому, с выбором гостинцев вопрос не стоял, ведь все дети любят конфеты и газировку».

После интересного разговора ребята показали небольшой концерт собственных танцевальных постановок, которые совсем недавно репетировали в санатории.