Снегопады и морозы обрушатся на Новосибирск на следующей неделе

Сегодня, 10 ноября, в первой половине дня в Новосибирске ожидается небольшой снег, метель. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха -2…-4 градуса. Но уже со следующей недели в городе начнутся обильные снегопады, а столбики термометров стремительно поползут вниз.

По данным сервиса Gismeteo, днём в понедельник, 11 ноября, температура за окном составит 0 градусов, но уже ночью похолодает до -9.

Со вторника по пятницу дневные температуры в Новосибирске будут держаться от -6 до -8, но ночами столбики термометра будут опускаться до -12 градусов. Самой холодной станет ночь пятницы, 15 ноября, — температура за окном упадёт до -13 градусов.

Однако в выходные в сибирской столице ожидается тёплая погода: днём — -4, ночью — -6 градусов.

По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя будет снежной.

Напомним, ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в ноябре 2024 года жителей Новосибирской области ожидает тёплая и снежная погода.

Ранее редакция сообщала о том, что МЧС предупредило жителей Новосибирской области о возможных происшествиях из-за неблагоприятных метеоусловий на предстоящей неделе. По данным Западно-Сибирского УГМС, на территории региона ожидается снег различной интенсивности, порывистый ветер, метели и снежные заносы на дорогах. Продолжится дальнейшее постепенное похолодание: местами ночные температуры будут опускаться до -15 градусов.