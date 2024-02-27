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Энергетики объяснили, почему электроотопление нередко перегружает электросети

  • 27/02/2024, 09:00

В зимнее время и особенно в период крепких сибирских морозов нагрузка на электросети возрастает кратно – в большинстве своём это связано с массовым использованием электрокотлов для отопления.

Энергетики объяснили, почему электроотопление нередко перегружает электросетиК сожалению, они зачастую устанавливаются без оглядки на величину максимальной разрешенной мощности для каждого дома, которая, как правило, составляет 15 кВт.

Например, система освещения и обычный комплект бытовой техники (холодильник, микроволновка, варочная панель и духовой шкаф, стиральная машина, чайник, водонагреватель и т.п.), суммарно потребляют порядка 10-12 кВт. А если добавить электрический котёл на 7-10 кВт, то можно сразу превысить максимальную разрешенную мощность ориентировочно на 30-40% и вызвать перегруз в электросетях. А страдают от этого сам нарушитель и его соседи — случаются сбои в работе освещения и бытовой техники, просадки напряжения, короткие замыкания и еще масса негативных последствий вплоть до аварийных отключений и даже пожаров.

Чтобы избежать подобных проблем при использовании электроотопления, специалисты АО «РЭС» подготовили памятку для разных ситуаций.

Во-первых, если вы только планируете подключать дом к электросетям, посчитайте с помощью специального калькулятора на сайте компании суммарную максимальную мощность всех электроприборов и устройств, которые собираетесь использовать. И при оформлении заявки на технологическое присоединение в личном кабинете выберите соответствующую категорию (до 15 кВт или свыше 15 кВт).

Во-вторых, если ваш дом уже подключен к электросетям, и вы планируете установить котел, проверьте, какая максимальная мощность указана в заключенном договоре энергоснабжения. А потом посчитайте суммарную мощность приборов с учетом выбранной модели отопительного котла. Если значение в договоре больше полученной суммы, все хорошо – можно спокойно устанавливать оборудование. Но, вероятнее всего, мощности по договору будет недостаточно и нужно оформить в личном кабинете заявку на её увеличение.

В-третьих, если ваш дом подключен к электросетям и в нем уже установлен котел отопления, нужно обязательно проверить соотношение максимальной мощности в договоре и суммарного потребления всех приборов и устройств. И, в случае превышения, так же оформить в личном кабинете заявку на увеличение величины максимальной мощности.

И последнее, принимая решение о переходе на современные отопительные системы, обязательно оцените риски. Выбирайте автономные модели (например, электронезависимый газовый котел и самотёчную (гравитационную) систему отопления) или обязательно предусмотрите резервные источники (генераторы, аккумуляторы) питания. А при наличии печного отопления, возможно, стоит сохранить его как альтернативу.

В любом случае, помните, что потребление электроэнергии сверх разрешенной величины — это нарушение действующего законодательства. А «умные» счетчики, в которых предусмотрена функция контроля максимальной мощности, автоматически отключат потребление при её превышении, чтобы предотвратить возможные негативные последствия перегруза в электросетях.

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Фото: ru.freepik.com — senivpetro 

 

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетики электроснабжение АО «РЭС»


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