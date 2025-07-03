Новосибирский бизнес зовут открывать совместные производства в Узбекистане

Узбекистан заинтересован в локализации на территории республики новосибирских предприятий. Речь идет о свободных экономических зонах, расположенных в Ферганской и Сурхандарьинской областях. Об этом на встрече с предпринимателями региона в рамках инвестиционных дней в Сибири сообщил генеральный консул Республики Узбекистан в городе Новосибирске Аслам Акбаров. Об пояснил, что этот вопрос уже обсуждался с губернатором, и отметил направления, которые интересны Республике.

— Прежде всего, это предприятия, выпускающие продукты для больных сахарным диабетом. Это заболевание молодеет во всем мире, и наша страна не является исключением. Такие продукты очень востребованы на внутреннем рынке Узбекистана, и нам интересны опыт и наработки новосибирских предприятий в этом вопросе, — пояснил он.

Кроме того, в Узбекистане традиционно очень высокое доверие к российским лекарственным препаратам. Такие производства, по словам господина Акбарова, можно было бы открыть в свободной экономической зоне в Сурхандарьинской области.

Советник Хокима Ферганской области по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Российской Федерацией Тимур Суренин добавил, что предпринимателям региона интересно развитие промышленной кооперации с Новосибирском.

— Сейчас у нас много проектов по производству базальтовой ваты, для этого необходимо сырье. Оно выпускается в Новосибирской области, и мы хотели бы локализовать это производство в Узбекистане. Аналогичные переговоры мы сейчас проводим с компанией из Нижнего Тагила. Например, в год нам нужно около 6 тысяч тонн смол, — пояснил он.

В регионах республики очень развито производство текстиля, но нет производителей химии для его покраски и обработки. Такие предприятия Узбекистан тоже готов разместить на своей территории. Заместитель министра промышленности Новосибирской области Дмитрий Гришунин предложил проработать вопрос о встрече с представителями химической промышленности. Он отметил, что такие возможности могут заинтересовать новосибирский бизнес.

В то же время, по словам генконсула, у узбекского бизнеса есть интерес по созданию теплиц в Новосибирской области для выращивания овощей и фруктов. Если новосибирских предпринимателей привлекут такие проекты, то Узбекистан готов привлечь в регион людей, которые занимаются этим бизнесом долгие годы, для создания совместных компаний.

Также узбекских предпринимателей интересуют складские мощности.

— Недавно я встречался с представителями оптово-распределительного центра в Омске. Был бы рад, если бы прозвучали предложения о сотрудничестве от ОРЦ в Новосибирске, площадь которого в шесть раз больше омского, — пояснил он.

Дмитрий Гришунин добавил, что Минпромторг, в свою очередь, приветствует создание на новом оптовом рынке «Азия Сибирь» в районе Верх-Тулы мощностей для обработки плодоовощной продукции.

Генеральный директор Технопарка «Ново-Николаевский» (ранее оптово-розничный центр «Норд-Молл») Михаил Камаев представил узбекским предпринимателям площадки, в том числе для промышленных целей. Он также рекомендовал подумать о локализации в Новосибирске производства бытовой техники компании Artel Electronics.

Подводя итоги встречи, Аслам Акбаров предложил детально проработать предложения о возможных совместных проектах к осени 2025 года, когда ожидается подписание большого пакета соглашений между регионами России и Узбекистана. Со стороны Генконсульства он готов оказать любую практическую помощь бизнесу, в том числе по выходу на рынок Узбекистана и привлечению партнеров из республики.

Напомним, в августе прошлого года новосибирская компания ООО «СЕЛЛ-Сервис» приняла решение о создании в Узбекистане дочерней компании ООО «SELL-SERVICE VOSTOK». В апреле 2024-го Новосибирская компания «Здравмедтех» открыла производство в индустриальном парке «Чирчик» в Ташкентской области.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирских предпринимателей зовут в промышленные парки Узбекистана.