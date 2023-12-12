Более 79 млн рублей получили семьи участников СВО из Новосибирска

В мэрии Новосибирска рассказали о мерах социальной поддержки семьям участников специальной военной операции.

— Поддержка семей в 2023 году выстраивалась по четырём направлениям. В первую очередь — это денежные выплаты. Семьи военных получили более 79 миллионов рублей. Также была оказана психологическая помощь их родным, — руководитель департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.

В департаменте отметили, что в текущем году с семьями бойцов СВО работал центр социальной и медицинской реабилитации, включённый в губернаторскую программу реабилитационного сертификата. А так же велись работы по устройству детей в детские сады и подготовке к началу учебного года.

Ранее редакция сообщала о том, что военные пенсионеры — участники СВО будут получать полную компенсацию пенсии.