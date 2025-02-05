Более половины автовладельцев считают расходы на ОСАГО значительными

Большинство автомобилистов хотели бы сократить как регулярные, так и непредвиденные расходы на свой автомобиль. 53% опрошенных считают, что наиболее значимой статьей затрат является страхование ОСАГО, сообщили аналитики Авито.Авто.
В списке самых крупных регулярных расходов участники опроса выделили следующие статьи:
Ежемесячные расходы включают в себя:
По данным классифайда, 45% автовладельцев стремятся уменьшить затраты на топливо. 39% хотели бы сократить расходы на внеплановый ремонт, а 31% стремятся снизить дополнительные траты на парковку, мойку и хранение шин.
28% опрошенных были бы рады сэкономить на ОСАГО. Интересно, что среди респондентов старше 53 лет таких оказалось больше — 53%. В то же время среди молодежи в возрасте до 24 лет этот показатель составил лишь 36%.
Напомним, по итогам 2024 года Новосибирская область оказалась в числе регионов, где наблюдается наибольшее количество мошеннических действий с полисами ОСАГО. Эксперты страхового рынка предупреждали, что это приводит к серьезному повышению цен на полисы для жителей города.
Ранее редакция сообщала о том, что Минфин не одобрил повышение лимитов выплат по ОСАГО. Лимиты выплат не пересматривались уже десять лет.
Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов
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