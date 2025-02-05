Более половины автовладельцев считают расходы на ОСАГО значительными

Большинство автомобилистов хотели бы сократить как регулярные, так и непредвиденные расходы на свой автомобиль. 53% опрошенных считают, что наиболее значимой статьей затрат является страхование ОСАГО, сообщили аналитики Авито.Авто.

В списке самых крупных регулярных расходов участники опроса выделили следующие статьи:

ОСАГО — 11 249 рублей;

плановое техническое обслуживание — 23 133 рублей;

КАСКО — 30 199 рублей;

внеплановый ремонт — 38 669 рублей.

Ежемесячные расходы включают в себя:

топливо — 9 387 рублей;

дополнительные нужды — 4 809 рублей.

По данным классифайда, 45% автовладельцев стремятся уменьшить затраты на топливо. 39% хотели бы сократить расходы на внеплановый ремонт, а 31% стремятся снизить дополнительные траты на парковку, мойку и хранение шин.

28% опрошенных были бы рады сэкономить на ОСАГО. Интересно, что среди респондентов старше 53 лет таких оказалось больше — 53%. В то же время среди молодежи в возрасте до 24 лет этот показатель составил лишь 36%.

Напомним, по итогам 2024 года Новосибирская область оказалась в числе регионов, где наблюдается наибольшее количество мошеннических действий с полисами ОСАГО. Эксперты страхового рынка предупреждали, что это приводит к серьезному повышению цен на полисы для жителей города.

Ранее редакция сообщала о том, что Минфин не одобрил повышение лимитов выплат по ОСАГО. Лимиты выплат не пересматривались уже десять лет.