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«Спецавтохозяйство» оспаривает требования МинЖКХ Новосибирской области

  • 05/02/2025, 14:00
Автор: Оксана Мочалова
«Спецавтохозяйство» оспаривает требования МинЖКХ Новосибирской области
Регоператор подал в суд иск на 36,1 млн рублей

АО «Спецавтохозяйство» подало в Арбитражный суд Новосибирской области встречный иск к региональному Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на сумму 36,1 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел. Заявление пока не принято к производству.

В ответ на запрос Infopro54 в компании уточнили, что не согласны с требованием о возмещении гарантии по концессии.

— Мы считаем, что у МинЖКХ не было оснований обращаться с требованием к ПАО «Сбербанк» о возмещении денежной суммы по независимой гарантии за неисполнение условий концессионного соглашения, потому что факт нарушения положений концессионного соглашения не наступил, — прокомментировали в «САХ».

Напомним, в начале января 2025 года региональное МинЖКХ подало иск к мусорному регоператору о взыскании 61,7 млн рублей. Из картотеки арбитражных дел следует, что ответчик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства.

По данным редакции Infopro54, речь идет о неисполнении обязательств по концессии на строительство двух комплексов по переработке отходов. Оно было расторгнуто в мае 2022 года.

Кроме того, в суде уже рассматриваются несколько дел по искам МинЖКХ к АО «САХ», в том числе два иска на общую сумму более 52,6 млн рублей — 32,6 млн рублей пени за невыполнение обязательства, предусмотренного соглашением об организации деятельности по обращению с ТБО и штрафа в размере 19 млн рублей. Заседания по этим делам назначены на середину февраля.

Ранее редакция сообщала, что экс-регоператор Новосибирска требует банкротства компании группы «Тайгер-Сибирь».

Фото редакции Infopro54, автор- Татьяна Краснова

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : регоператор иск арбитражный суд Новосибирской области


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