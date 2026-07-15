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Четыре товара из Новосибирской области получили российский Знак качества

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Средний балл новосибирской продукции — 3,47 по пятибалльной шкале

Четыре товара из Новосибирской области удостоились российского Знака качества.

Среди отмеченной продукции оказались хлопья «Пассим», сметана 20% «Домик в деревне» и гречневая крупа «Пассим». Причём гречневая крупа получила два Знака качества за разные позиции.

Как отмечает Om1 Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Роскачества, специалисты проверили 81 товар из Новосибирской области. В список вошли продукты питания: крупы, молочная продукция, питьевая вода, мясо птицы, специи, мёд и другие. Также исследовались непродовольственные товары: текстиль, силовой кабель, репелленты и другие.

Рейтинг получили 56 товаров, ещё 25 участвовали в специальных проектах Роскачества без оценки. Средний балл новосибирской продукции — 3,47 по пятибалльной шкале.

Ранее редакция сообщала о том, что в России каждое второе оливковое масло на прилавках оказалось фальсификатом.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : Роскачество Знак качества

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Два пляжа Новосибирской области отметили федеральными знаками качества

Автор: Оксана Мочалова

Два пляжа Новосибирской области отметили федеральными знаками качества. Пляж парка-отеля «Хвоя», расположенный в сосновом бору на берегу Обского моря, и пляж базы отдыха «Бухта Лазурная» на берегу озера Чаны получили наивысшую оценку — «синий флаг».

По словам заместителя министра экономического развития Новосибирской области Анны Павловой, основными критериями оценки пляжей для присвоения категорий являются чистота воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства, в том числе современных объектов санитарно-гигиенического назначения.

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Роскачество: некоторые категории граждан вправе получить лекарства бесплатно

Автор: Марина Санькова

Такими льготами вправе пользоваться дети первых трех лет жизни, дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды до 18 лет, участники Великой Отечественной войны и др. Более подробный список представлен в приложении №1 к Постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 №890.

Следует отметить, что такие заболевания, как детский церебральный паралич, СПИД, гематологические заболевания, бронхиальная астма, диабет и психические расстройства также дают право на бесплатное получение лекарств. В случаях, когда нужного лекарственного препарата нет в списке, пациент может обратиться в медучреждение, где медкомиссия примет решение о выдаче препарата, пишет "Лента.ру".

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Новосибирская овсянка получила «Знак качества»

Автор: Артем Рязанов

Новосибирскую овсянку признана лучшей в России. Об этом сообщает Роскачество.

Компания из Новосибирска, которая изготавливает овсяные хлопья получила Знак качества. Вместе с новосибирской компанией Знак получили еще две компании.

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Кишечная палочка была обнаружена в красной икре восьми производителей

Автор: Марина Санькова

Специалисты Роскачества в ходе проверки выявили кишечную палочку в красной икре восьми производителей, сообщает агентство РИА Новости. Всего было проверено 24 товара, при этом икра приобреталась как фасованная, так и на развес.

В частности, речь идет о торговых марках «Меридиан», «Московский рыбокомбинат», «Сахалин рыба», «Камчатское море», «Royal Black», «Восточный берег», «Лента» и «Форвард-С».

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Как создать надежный пароль, который не смогут взломать хакеры

Автор: Марина Санькова

Слабые пароли — одна из основных причин взломов и утечек информации, сообщил руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, пишет «Газета.ru».

По словам специалиста, пользователи зачастую при генерации пароля используют значимые слова: имена, клички животных, даты рождения и прочее, при этом выкладывая ее в соцсети в открытый доступ. Иногда мошенникам ненужно взламывать устройства намеренно, достаточно очень внимательно изучить профиль потенциальной жертвы, отметил Кузьменко.

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В 2024 году появится ГОСТ на школьную форму

Автор: Марина Санькова

Уже в следующем году появится ГОСТ на одежду для школьников, пишет газета «Известия», ссылаясь на Роскачество.

Отмечается, что окончательная редакция стандарта на форму будет представлена во втором полугодии 2024 года. Производители, которые захотят маркировать свои товары таким образом, будут обязаны следовать требованиям нового ГОСТа.

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