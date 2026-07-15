Четыре товара из Новосибирской области получили российский Знак качества

Четыре товара из Новосибирской области удостоились российского Знака качества.

Среди отмеченной продукции оказались хлопья «Пассим», сметана 20% «Домик в деревне» и гречневая крупа «Пассим». Причём гречневая крупа получила два Знака качества за разные позиции.

Как отмечает Om1 Новосибирск со ссылкой на пресс-службу Роскачества, специалисты проверили 81 товар из Новосибирской области. В список вошли продукты питания: крупы, молочная продукция, питьевая вода, мясо птицы, специи, мёд и другие. Также исследовались непродовольственные товары: текстиль, силовой кабель, репелленты и другие.

Рейтинг получили 56 товаров, ещё 25 участвовали в специальных проектах Роскачества без оценки. Средний балл новосибирской продукции — 3,47 по пятибалльной шкале.

Ранее редакция сообщала о том, что в России каждое второе оливковое масло на прилавках оказалось фальсификатом.