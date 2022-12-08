Рестораны японской кухни проверят в следующем году

Роскачество запланировало провести проверку ресторанов японской кухни в России в 2023 году. Об этом сообщил глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости.

Вопрос к качеству кухни японских ресторанов в стране возник у граждан, именно поэтому Роскачество обязуется проверить третью по популярности кухню в РФ.

— Посмотреть, как это продается в ресторанах, насколько качественно, из какого сырья и из какой рыбы, есть ли подмена или порча продукции при доставке. Эти исследования мы обязательно проведем, — сказал Максим Протасов.

Следует отметить, что, согласно данным Афиши Новосибирска, всего в нашем городе насчитывается 170 кафе и ресторанов японской кухни.

В заключение, глава Роскачества уточнил, что наряду с этой проверкой ведомство также планирует продолжить исследования молочной продукции и продукции легкой промышленности.

Кроме того, в следующем году будет проведено исследование того, насколько торговые сети выполняют рекомендации по недопущению псевдоорганической продукции на полки.

Ранее редакция сообщала, что Роскачество назвало сосиски «Сибагро» высококачественным продуктом.

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