Число алкомаркетов в Новосибирске за 10 месяцев выросло на сотню

С начала года в Новосибирской области увеличилось число магазинов, торгующих алкогольной продукцией. С января по октябрь в регионе их стало на 107 больше.

Как правило, новые торговые точки и специализированные отделы открывают федеральные торговые сети. А местных и мелких игроков на этом рынке становится всё меньше.

— Уже второй год в регионе увеличивается количество точек розничной продажи алкогольной продукции и уменьшение числа лицензиатов. На 1 января этого года лицензии на продажу алкоголя были у 294 организаций, а торговых объектов 3868. На 18 октября лицензиатов в регионе 278, а торговых точек, продающих алкоголь — 3975, — сообщила BFM-Новосибирск начальник управления лицензирования Минпромторга Новосибирской области Ирина Редько.

В настоящее время в Новосибирской области из 593 баров, ресторанов и пабов лицензию на продажу алкоголя имеют только 458.

Отметим, что в октябре 2024 года депутаты регионального Заксобрания начали рассматривать закон об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

Согласно проекту закона, продажа горячительных напитков будет разрешена только в расположенных в многоквартирниках ресторанах и кафе с залом обслуживания клиентов не менее 50 кв. м без учета летних веранд. При этом даже им будет запрещено продавать алкоголь с 22:00 до 9:00. Запрет не коснётся отдельно стоящих ресторанов и кафе.

Ранее редакция сообщала о том, что рестораторы попросили разрешить им продавать алкоголь в ночное время.