Покупатель приобрел молоко в интернет-магазине по цене квартиры

Житель Жирновского района Волгоградской области приобрел 70 тысяч литров молока в интернет-магазине за 2,2 млн рублей, передает цифровое издание «Городские вести», ссылаясь на данные сервиса «Контур.Маркет». Такой чек стал самым крупным в регионе за минувший год.

Между тем, еще один волгоградец купил куриные яйца, ажиотаж вокруг которых не утихает в стране по сей день, в количестве 144 000 штук за 946 тысяч рублей. И таким образом его чек стал вторым по крупности в рейтинге крупных покупок жителей региона в прошлом году.

На третьем месте оказался житель Быковского района, который стал счастливым обладателем неизвестного количества арбузов за 772 000 рублей.