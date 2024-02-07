Покупатель приобрел молоко в интернет-магазине по цене квартиры

Житель Жирновского района Волгоградской области приобрел 70 тысяч литров молока в интернет-магазине за 2,2 млн рублей, передает цифровое издание «Городские вести», ссылаясь на данные сервиса «Контур.Маркет». Такой чек стал самым крупным в регионе за минувший год.
Между тем, еще один волгоградец купил куриные яйца, ажиотаж вокруг которых не утихает в стране по сей день, в количестве 144 000 штук за 946 тысяч рублей. И таким образом его чек стал вторым по крупности в рейтинге крупных покупок жителей региона в прошлом году.
На третьем месте оказался житель Быковского района, который стал счастливым обладателем неизвестного количества арбузов за 772 000 рублей.
Фото: ru.freepik.com — azerbaijan_stockers
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