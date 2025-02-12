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Депутаты единогласно приняли первый отчет мэра Новосибирска Максима Кудрявцева

  • 12/02/2025, 15:54
Автор: Юлия Данилова
Депутаты единогласно приняли первый отчет мэра Новосибирска Максима Кудрявцева
А также назвали наиболее приоритетные задачи, которые необходимо решать в 2025 году

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отчитался о работе городской администрации за 2024 год на февральской сессии горсовета. В частности, он отметил, что в прошлом году бюджет города впервые преодолел рубеж в 100 млрд рублей, существенно увеличились собственные доходы, значительные суммы привлекаются из вышестоящих бюджетов.

Кроме того, глава города отметил, что:

  • в 2024 году муниципалитет принципиально изменил подходы к уборке территорий, содержанию дорог, тротуаров и газонов;
  • закуплено рекордное количество техники;
  • выполнен беспрецедентный объем дорожного ремонта: отремонтированы почти 115 км дорог — в 1,7 раза больше ремонтной программы предыдущего года;
  • впервые за долгое время проходил масштабный ремонт мостов и путепроводов;
  • за год парк общественного транспорта пополнен на 169 троллейбусов с увеличенным автономным ходом;
  • Новосибирск сохраняет высокие темпы ввода жилья — введены в эксплуатацию 1,5 млн кв. м;
  • в городе строятся социальные объекты: в результате взаимодействия с застройщиками в развитие сферы образования удалось привлечь более 13 млрд рублей внебюджетных средств;
  • завершен третий этап благоустройства парка «Арена» и т. д.

Первый отчет нового мэра Новосибирска получил единогласное одобрение депутатов.

— С одной стороны, это высокая оценка команды. С другой ― кредит доверия и от депутатов, и от горожан.  Многое сделано, но многое еще предстоит выполнить. Вместе мы сделаем больше, — подчеркнул Максим Кудрявцев.

Комментируя итоги работы мэрии в 2024 году, председатель горсовета Дмитрий Асанцев подчеркнул, что депутаты не ошиблись, изменив систему выборов главы города. Он отметил, что за неполные 10 месяцев работы новой управленческой команды произошли существенные изменения в лучшую сторону.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский также заявил, что команда нового мэра быстро включилась в работу.

—  Одна из основных задач, стоявших перед новой командой, ― не потерять управление городом. На нашей комиссии, на других комиссиях все отмечали, что с этим вызовом справиться удалось. Команда быстро вошла в процесс и начала четко работать. В тех результатах, которые сегодня озвучил мэр, мы видим подтверждение нашим наблюдениям, — отметил Гудовский.

Он также подчеркнул, что практически все рекомендации городского совета депутатов, которые предлагались на 2024 год, были выполнены либо находятся в стадии выполнения.

В рекомендации мэру на 2025 год депутаты включили следующие предложения, актуальные для жителей города:

  • продолжить взаимодействие с правительством Новосибирской области по увеличению доходов бюджета города Новосибирска, в том числе в части увеличения нормативов отчислений по налоговым доходам;
  • активизировать работу по привлечению инвестиций в экономику города Новосибирска;
  • до 1 июня 2025 года с представителями строительного сообщества разработать меры поддержки строительной отрасли на территории города;
  • разработать программу, направленную на повышение привлекательности города для проживания, с целью увеличения численности населения Новосибирска;
  • провести консультации с правительством области с целью увеличения норматива финансирования учебных расходов в расчете на одного обучающегося;
  • приступить к проектированию и строительству четырех школ в микрорайонах Новомарусино, Чистая Слобода, Плющихинский и Южно-Чемской жилмассив;
  • до 1 июля 2025 года проработать и представить в горсовет предложение по улучшению транспортной доступности территорий, на которых ведется активное жилищное строительство, в том числе предложение по резервированию и изъятию зарезервированных земельных участков, необходимых для расширения магистральных улиц, вдоль которых ведется такое строительство;
  • до 1 сентября 2025 года разработать план мероприятий по реконструкции, капитальному и текущему ремонту инфраструктуры городского электрического транспорта, трамвайных путей и тяговых подстанций, контактных кабельных сетей, трамвайных и троллейбусных депо с разбивкой по годам, по объектам, по объемам и видам транспорта;
  • обеспечить всесторонний полный контроль за выполнением мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплооснабжения;
  • обеспечить выполнение работ по организации пунктов временного содержания безнадзорных животных, обитающих на территории города и т.д.

Источник фото: Infopro54, автор — Артём Рязанов

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


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