Депутаты единогласно приняли первый отчет мэра Новосибирска Максима Кудрявцева

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отчитался о работе городской администрации за 2024 год на февральской сессии горсовета. В частности, он отметил, что в прошлом году бюджет города впервые преодолел рубеж в 100 млрд рублей, существенно увеличились собственные доходы, значительные суммы привлекаются из вышестоящих бюджетов.

Кроме того, глава города отметил, что:

в 2024 году муниципалитет принципиально изменил подходы к уборке территорий, содержанию дорог, тротуаров и газонов;

закуплено рекордное количество техники;

выполнен беспрецедентный объем дорожного ремонта: отремонтированы почти 115 км дорог — в 1,7 раза больше ремонтной программы предыдущего года;

впервые за долгое время проходил масштабный ремонт мостов и путепроводов;

за год парк общественного транспорта пополнен на 169 троллейбусов с увеличенным автономным ходом;

Новосибирск сохраняет высокие темпы ввода жилья — введены в эксплуатацию 1,5 млн кв. м;

в городе строятся социальные объекты: в результате взаимодействия с застройщиками в развитие сферы образования удалось привлечь более 13 млрд рублей внебюджетных средств;

завершен третий этап благоустройства парка «Арена» и т. д.

Первый отчет нового мэра Новосибирска получил единогласное одобрение депутатов.

— С одной стороны, это высокая оценка команды. С другой ― кредит доверия и от депутатов, и от горожан. Многое сделано, но многое еще предстоит выполнить. Вместе мы сделаем больше, — подчеркнул Максим Кудрявцев.

Комментируя итоги работы мэрии в 2024 году, председатель горсовета Дмитрий Асанцев подчеркнул, что депутаты не ошиблись, изменив систему выборов главы города. Он отметил, что за неполные 10 месяцев работы новой управленческой команды произошли существенные изменения в лучшую сторону.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский также заявил, что команда нового мэра быстро включилась в работу.

— Одна из основных задач, стоявших перед новой командой, ― не потерять управление городом. На нашей комиссии, на других комиссиях все отмечали, что с этим вызовом справиться удалось. Команда быстро вошла в процесс и начала четко работать. В тех результатах, которые сегодня озвучил мэр, мы видим подтверждение нашим наблюдениям, — отметил Гудовский.

Он также подчеркнул, что практически все рекомендации городского совета депутатов, которые предлагались на 2024 год, были выполнены либо находятся в стадии выполнения.

В рекомендации мэру на 2025 год депутаты включили следующие предложения, актуальные для жителей города: