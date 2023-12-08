Прокуратура проверяет причины переноса сроков сдачи четвёртого моста в Новосибирске

Прокуратура проводит проверку причины срыва сроков сдачи в эксплуатацию четвертого моста через Обь в центре Новосибирска. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Станислав Ксензов.

— В настоящее время по поручению прокурора области управление по надзору соблюдения федерального законодательства прокуратуры области проводит проверку по данному вопросу. Изучаются причины несдачи данного объекта. Думаю. что на следующей неделе результаты будут известны, — сказал он.

Прокурор города Роман Сиван добавил, что прокуратура города в 2023 году внесла четыре представления ГК «ВИС», которая по концессии строит мост.

— В этом году генеральному подрядчику мы вносили четыре представления об отставании от сроков, о недостаточном количестве рабочих, которым необходимо находиться на строительном объекте. Все представления были удовлетворены. Подрядчик активизировал работу после этого. Строительная готовность этого моста сейчас составляет порядка 76 %, — сообщил Роман Сивак.

Напомним, четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Первоначально его планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату перенесли на 2023 год. Однако, в ноябре стало известно, что объект не будет сдан до конца 2023 года — ввод моста запланирован на четвертый квартал 2024 года.

Стоит отметить, что Сибирское управление Ростехнадзора выявило нарушения при строительстве четвертого моста в Новосибирске. В конце ноября на контроле управления оставались 17 выявленных нарушений обязательных требований со сроками их устранения. А в отношении концессионера вынесены два постановления о привлечении к административной ответственности.

Ранее редакция сообщала, что Минтранс ищет контролера за строительством четвертого моста в Новосибирске.