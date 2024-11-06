От стаи голубей волонтеры спасли бельчонка под Новосибирском

Страшная история со счастливым концом произошла 2 ноября в Новосибирске.

Как сообщили в группе «Белкопад спасение белок», десятки голубей напали на умирающую белку. Животное было истощено и не имело сил, чтобы защититься.

— Бельчонка приняла волонтер Анастасия из Академгородка, согрела его на грелочке, напоила и попыталась накормить, — говорится в сообщении группы.

Как мальчишка бельчонок согрелся, ему помогли добраться до Новосибирска, к волонтеру и ветврачу Юлии.

Оказалось, что у неё анемия, вызванная блохами, дерматит, сколы на зубах, критическое истощение, и есть вероятность наличия паразитов (кокцидий или глистов).

— Благодаря неравнодушным людям и нашим волонтерам, у бельчонка-подростка появился шанс пережить зиму и вернуться с потеплением в природу, — отмечают в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что массовое похищение белок началось в Новосибирске.