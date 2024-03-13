Энергосберегающие технологии новосибирских компаний появятся на рынке Мьянмы

Три производителя из Новосибирской области приняли участие в бизнес-миссии в Мьянму. По итогам им удалось договориться о сотрудничестве с местными партнерами. Как пояснили в Центре поддержки экспорта на базе центра «Мой бизнес» (ЦПЭ), компании из Мьянмы заинтересованы в инжиниринговых решениях для строительства, водоснабжения и сельского хозяйства.

Представители новосибирской компании ООО «Лиенсо» — производителя мини-гидроэлектростанций — запланировали совместный проект с мьянманской компанией Synergy Power Innovation по проектированию и строительству малых гидроэлектростанций.

Энерго-ресурсосберегающее оборудование научно-производственного предприятия ООО «АВЭК» (NORMEL) заинтересовало компанию Barons Machinery&Engineering Co, Ltd, которая нуждается в энергосберегающих технологиях.

Производитель межкомнатных дверей ООО «Элдорс» провел переговоры с представителями рынка отделочных строительных материалов Мьянмы и наметил перспективы развития на зарубежном рынке.

В целом в 2023 году при поддержке нацпроектов 59 новосибирских экспортеров заключили контракты на сумму 24 млн $ США на поставку продукции во Вьетнам, Турцию, Азербайджан, Киргизию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Китай, Беларусь и Монголию. К примеру, ООО «Новые технологии» — производитель продукции для косметологов — поставляет во Вьетнам инновационную профессиональную и домашнюю косметику. НПО «Вердатерра» в 2023 году начало поставлять по Вьетнам удобрения.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году в три раза вырос товарооборот регионов Сибири с Египтом и Арменией. Сибирские предприниматели также нашли партнеров в Конго, Буркина-Фасо, на Каймановых островах и Бермудах.