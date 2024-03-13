У ремонта Октябрьского моста в Новосибирске появился конец

Ремонтные работы на Октябрьском мосту будут завершены к началу следующей зимы ― в ноябре 2024 года.

— На объекте работают 16 человек, — говорится в сообщении МКУ «Гормост».

На данный момент перекрыта крайняя правая полоса по ходу движения на первом и частично на втором пролетах. Там ведутся подготовительные и демонтажные работы.

По контракту подрядчик должен будет отремонтировать мостовое полотно, несущие металлические конструкции пролетных строений и русловые береговые опоры.

Напомним, что осенью 2023 года мэрия расторгла контракт с первым подрядчиком, ремонтировавшим мост.

Новые рабочие пока тоже не вызывают энтузиазма. Очень медленно и вальяжно люди в оранжевых жилетках создают видимость какой-то деятельности. Город, который и без того, задыхается в заторах, стал еще более медленным. В час пик движение на основной переправе, соединяющей два берега, практически парализовано. На оперативном совещании глава города жестко раскритиковал ремонт и пробки на Октябрьском мосту.