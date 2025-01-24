«Хитрые и изворотливые»: силовики проверили мигрантов в Хилокском микрорайоне Новосибирска

Утром 24 января силовики нагрянули в Хилокский микрорайон Новосибирска, чтобы проверить на законность поселившихся здесь мигрантов.

Особое внимание правоохранители уделили кафе без названия, которое было ими проверено два месяца назад.

По словам представителя СКР по Новосибирскому гарнизону, народу в популярном среди мигрантов заведении было очень много — здесь трапезничают выходцы из Средней Азии, работающие на рынке, в близлежащих магазинах и ларьках.

Иностранцы не скрывают, что явились в сибирскую столицу с единственной целью — заработать. А вот служба в российской армии в их планы никак не входит.

— Все пытаются отвертеться от службы в армии, мотивируя тем, что воспитывают более трёх детей. Кроме того, мигранты вдруг стали жаловаться на различные болезни — боли в сердце или позвоночнике. Хитрые и изворотливые! Притворяются, что не понимают по-русски. Но когда остаются между собой, то живо и очень предметно критикуют нашу страну и наши законы, — рассказал VN.ru источник в военном ведомстве.

Силовики подслушали разговор ценных специалистов, стоящих за углом кафе. Мигранты жаловались на проверки, поездки в военкомат и возможную службу в армии. Стоит отметить, что беседы «ущемлённые» иностранцы вели на русском языке вперемешку с отборным русским матом.

В ходе рейда были проверены 64 мигранта, из них 24 человека поехали в военкоматы, где были поставлены на воинский учёт.

Напомним, в 2024 году силовые ведомства Новосибирской области регулярно проводили рейды по местам скопления мигрантов. Среди иностранцев были выявлены злостные нарушители миграционного законодательства.

Так, вечером 28 декабря силовики встретили пассажиров-иностранцев, прилетевших в сибирскую столицу авиарейсами из Узбекистана, Кыргызстана и Армении. В качестве новогодних «подарков» мигрантам вручили повестки в военкомат. У новоиспечённых россиян проверили наличие в паспортах отметки о постановке на воинский учёт. С тем, у кого штампа не оказалось, пообщались в кабинете. Отсутствие отметок они объяснили своей забывчивостью и незнанием российских законов. Восстановить память новым россиянам помогали следователи СКР Новосибирского военного гарнизона. Они же порекомендовали мигрантам список полезной литературы с указанием уголовных и административных статей России, а так же изучить меры наказания за их нарушение.

В декабре прошлого года проживающие в Новосибирской области мигранты пожаловались Уполномоченному по правам человека на «беспредел» силовиков, которые выявляют среди них нарушителей, безжалостно выдворяют из России и ставят запреты на въезд.

Ранее редакция сообщала о том, что нелегальный мигрант сделал дерзкое заявление о том, что покупает полицейских за деньги. Голосовое сообщение, в котором он оскорбляет правоохранительные органы и угрожает убийством, гражданин Узбекистана отправил бывшей девушке. После того, как «послание» завирусилось в Сети, наглеца нашли силовики и провели профилактическую беседу. Автором красноречивых заявлений также заинтересовался СК России.