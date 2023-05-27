Больше всех в школе давали списывать PR-специалисты и воспитатели

Наиболее щедрыми для одноклассников в части списывания в школьные годы оказали PR-специалисты, воспитатели и менеджеры по закупкам. Таковы данные опроса сервиса SuperJob. Всего из опрошенных новосибирцев, готовых поделиться с одноклассниками домашним заданием или контрольной оказалось 77% респондентов. Щедрых в школьные годы людей, имеющих в настоящее время высшее образование, среди опрошенных 76%.

В Новосибирске школьники начали сдавать ЕГЭ Судя по комментариям, во многих случаях это было не эпизодической помощью друзьям, а значимой частью образовательного процесса: «Я делал обществознание, историю и геометрию, взамен получал решения по алгебре, физике»; «Я первый списывал, а потом списывали у меня», — приводят аргументы бывших школьников авторы исследований. — Среди представителей 25 распространенных профессиональных групп о том, что они давали списывать, чаще всего рассказывали PR-менеджеры (92%), воспитатели (83%) и менеджеры по закупкам (81%).

Тех, кто не готов был делиться знаниями со сверстниками из опрошенных оказалось только 5%. В дальнейшем эти люди большей частью выбрали профессии программистов (10%), экономистов (10%) и маркетологов.

— По их мнению, преуспевать за счет чужой работы неэтично («Сосед по парте списал и получил 5, а я 3. Больше я списывать не давал»), — говорится в исследовании.

Наконец, ещё 9% опрошенных сообщала, что к ним одноклассники с просьбой дать списать не обращались. Во взрослой жизни они предпочли профессии водителей (13%), дизайнеров (12%) и продавцов (10%).

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