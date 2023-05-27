Больше всех в школе давали списывать PR-специалисты и воспитатели

Наиболее щедрыми для одноклассников в части списывания в школьные годы оказали PR-специалисты, воспитатели и менеджеры по закупкам. Таковы данные опроса сервиса SuperJob. Всего из опрошенных новосибирцев, готовых поделиться с одноклассниками домашним заданием или контрольной оказалось 77% респондентов. Щедрых в школьные годы людей, имеющих в настоящее время высшее образование, среди опрошенных 76%.
Тех, кто не готов был делиться знаниями со сверстниками из опрошенных оказалось только 5%. В дальнейшем эти люди большей частью выбрали профессии программистов (10%), экономистов (10%) и маркетологов.
— По их мнению, преуспевать за счет чужой работы неэтично («Сосед по парте списал и получил 5, а я 3. Больше я списывать не давал»), — говорится в исследовании.
Наконец, ещё 9% опрошенных сообщала, что к ним одноклассники с просьбой дать списать не обращались. Во взрослой жизни они предпочли профессии водителей (13%), дизайнеров (12%) и продавцов (10%).
Ранее редакция сообщала, из-за чего собрались бастовать учащиеся одной из новосибирских школ.
Фото Flickr — Gensa Gensa
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