Здание инфекционной больницы в Новосибирске не признали культурным наследием

В статусе культурного наследия зданию инфекционной больницы в Новосибирске отказано. Об этом говорится в приказе начальника областной инспекции по охране объектов культурного наследия Елены Макавчик.

— Отказать во включении в перечень объектов на территории области, объектов, обладающих признаками культурного наследия «Корпуса инфекционной больницы: 4-й корпус, 5-й корпус». Исключить из списка объектов, обладающих признаками культурного наследия, — говорится в приказе.

Основанием для приказа стало заключение подведомственному инспекции ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области». Как следует из документа, здания корпусов 30-х и 40-х годов прошлого века постройки, несмотря на то, что имеют декоративные элементы, однако уникальные стилевые приёмы в оформлении зданий отсутствуют, и в целом декор носит типовой характер.

Напомним, что в настоящей время в профильных подразделениях мэрии Новосибирска готовятся к разработке культурного кода города.

Ранее редакция сообщала, какой из городских объектов причислен к монументально-декоративному оформлению.