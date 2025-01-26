Рекламодателям

Владимир Путин поручил проводить генетические тесты будущим родителям

  • 26/01/2025, 18:30
Автор: Оксана Мочалова
Владимир Путин поручил проводить генетические тесты будущим родителям
Целью обследования является выявление риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных заболеваний

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать предложения по введению генетического тестирования для будущих родителей. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей.

Целью такого скрининга станет выявление риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов России. Они должны предоставить предложения президенту до 15 мая 2025 года.

По данным Минздрава Новосибирской области, за 9 месяцев 2024 года в регионе на 36 наследственных болезней обследовали 17 875 младенцев, это 95,7% от общего числа новорожденных в регионе. С начала запуска расширенной программы неонатального скрининга в регионе выявлен 21 младенец с редким генетическим заболеванием.

В ЗАГС Новосибирской области сообщали, что за 11 месяцев 2024 года в регионе родилось 22922 ребенка. Впервые стали мамами 8 825 сибирячек.

В группу орфанных болезней входят генетические, аутоиммунные и инфекционные патологии, редкие формы рака и различные синдромы.

Ранее редакция сообщала, что наборы для скрининга новорожденных начали выпускать в Новосибирске. Их производит предприятие, расположенное в Кольцово.

Источник фото: freepik.com, автор- halayalex

238

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : генетические тесты


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWbЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713easЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eazЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eauЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWXЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Екатерина Дегтярева: Новосибирцы стали проще относиться к смене работы

Екатерина Дегтярева: Новосибирцы стали проще относиться к смене работы

Для компаний региона этот тренд может привести к повышению риска потери уже работающих сотрудников и росту расходов на их удержание
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Жена ученого Олега Кабова из Новосибирска направила обращение к директору ФСБ
26/01/25 20:14
Наука Право&Порядок
Владимир Путин поручил проводить генетические тесты будущим родителям
26/01/25 18:30
Общество
Большинство новосибирцев выступает за профобразование старшеклассников
26/01/25 17:30
Образование Общество
В новосибирских отелях разрешат размещать гостей с домашними питомцами
26/01/25 16:06
Общество Туризм
В 2024 году Новосибирский зоопарк посетили 1,5 млн человек
26/01/25 14:33
Общество
Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в аэропорту «Внуково» из-за собаки
26/01/25 13:12
Происшествия
Более 19 тысяч обращений поступило в Роспотребнадзор от новосибирцев
26/01/25 12:01
Общество
«СберТройка» ответила на претензии прокуратуры по работе карт в Новосибирске
26/01/25 11:00
Город Транспорт
Новосибирцев предупредили о прекращении работы почти 20 телеканалов
26/01/25 10:00
Общество Телекоммуникации
Ветеринары напомнили новосибирцам правила содержания домашних животных
25/01/25 18:30
Общество
Новые точки притяжения для туристов выявлены в Новосибирской области
25/01/25 17:33
Бизнес Туризм
Подрядчика для проектирования дороги в новом микрорайоне ищут в Новосибирске
25/01/25 16:30
Бизнес Недвижимость
Новосибирцы похитили с «Пушкинской карты» почти 30 млн рублей
25/01/25 15:30
Бизнес Право&Порядок
Стипендии новосибирских студентов планируют довести до прожиточного минимума
25/01/25 14:32
Образование
К новосибирским школьникам будут допускать только проверенных лекторов
25/01/25 13:30
Власть Образование Общество
Каждый второй житель Новосибирска мечтает открыть свой бизнес
25/01/25 12:30
Бизнес Общество
«Мастер-класс» легендарной Марии Каллас показал новосибирский театр
25/01/25 11:30
Культура Общество
Концессионер банного комплекса в Новосибирске запустил лифт
25/01/25 10:30
Бизнес Общество
В России из-за убытков закроются 10% китайских дилерских центров, заявили в РОАД
25/01/25 9:30
Налоговики ликвидировали более четырех тысяч компаний в Новосибирске
24/01/25 19:00
Бизнес Экономика
Популярное
Собаки загрызли женщину около мусорного полигона в Новосибирске
24/01/25 17:00
Сутенера и его «команду» за организацию проституции будут судить в Новосибирске
24/01/25 16:00
Синоптик Кичанова прокомментировала влияние мегавулкана на климат Сибири
24/01/25 9:30
Снайпера, стрелявшего по мусоровозу под Новосибирском, будут судить
23/01/25 16:30
«Продам огородку — куплю мента»: мигрант заявил о вседозволенности и безнаказанности в России
23/01/25 14:10
Школьников придавило деревом во время штормового ветра в Новосибирске
23/01/25 13:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными в 2024 году
23/01/25 9:31
Банк Уралсиб перезапустил продукт «Классическая инкассация»
21/01/25 15:09
Банк Уралсиб отменил поручительство по кредиту для бизнеса «Бизнес-Блиц»
21/01/25 9:05
Банк Уралсиб победил в номинации «Креатив года» премии RETAIL FINANCE AWARDS-2024
20/01/25 9:00
Энергетики обеспечили комфорт в экоквартале «Среда»
17/01/25 10:05
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза в 2024 году
16/01/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска