Владимир Путин поручил проводить генетические тесты будущим родителям

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать предложения по введению генетического тестирования для будущих родителей. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей.

Целью такого скрининга станет выявление риска возникновения отдельных заболеваний и состояний, в том числе орфанных.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов России. Они должны предоставить предложения президенту до 15 мая 2025 года.

По данным Минздрава Новосибирской области, за 9 месяцев 2024 года в регионе на 36 наследственных болезней обследовали 17 875 младенцев, это 95,7% от общего числа новорожденных в регионе. С начала запуска расширенной программы неонатального скрининга в регионе выявлен 21 младенец с редким генетическим заболеванием.

В ЗАГС Новосибирской области сообщали, что за 11 месяцев 2024 года в регионе родилось 22922 ребенка. Впервые стали мамами 8 825 сибирячек.

В группу орфанных болезней входят генетические, аутоиммунные и инфекционные патологии, редкие формы рака и различные синдромы.

Ранее редакция сообщала, что наборы для скрининга новорожденных начали выпускать в Новосибирске. Их производит предприятие, расположенное в Кольцово.