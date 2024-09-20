Большинство новосибирских родителей помогают детям с домашними заданиями

В Новосибирске 9 из 10 родителей школьников помогают детям с домашними заданиями.

Исходя из опроса SuperJob, 87% родителей школьников помогают детям с выполнением домашних заданий: 34% делают это часто, 53% — время от времени. 55% родителей начальной школы помогают своим детям.

— 26% родителей школьников среднего звена регулярно помогают своим детям с домашними заданиями, среди родителей старшеклассников так поступают 9%, — говорится в сообщении сервиса.

Родители не могут полностью отказаться от помощи детям в выполнении домашних заданий, даже после поступления ребенка в колледж или вуз. 4% родителей студентов колледжа и 3% родителей студентов вузов регулярно помогают своим детям.

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