Большинство новосибирских родителей помогают детям с домашними заданиями

В Новосибирске 9 из 10 родителей школьников помогают детям с домашними заданиями.
Исходя из опроса SuperJob, 87% родителей школьников помогают детям с выполнением домашних заданий: 34% делают это часто, 53% — время от времени. 55% родителей начальной школы помогают своим детям.
— 26% родителей школьников среднего звена регулярно помогают своим детям с домашними заданиями, среди родителей старшеклассников так поступают 9%, — говорится в сообщении сервиса.
Родители не могут полностью отказаться от помощи детям в выполнении домашних заданий, даже после поступления ребенка в колледж или вуз. 4% родителей студентов колледжа и 3% родителей студентов вузов регулярно помогают своим детям.
Ранее редакция сообщала о том, у кого новосибирцы берут в долг деньги.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru