Компаниям, выходящим на рынок капитала, предлагают выплачивать субсидии

Банк России предложил сократить стимулирование субсидируемых бюджетом льготных банковских кредитов. По оценке экспертов ЦБ, более эффективно предоставлять субсидии компаниям, которые выходят на рынок капитала: выпускают акции и облигации.

— Это позволит бизнесу диверсифицировать источники финансирования и сократит проинфляционный эффект кредитов, — отметили в Банке России.

Артем Иванов, руководитель отдела по работе с инвесторами инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» напоминает, что с 2019 по 2023 год в России уже действовала программа субсидий, и она показала свою эффективность.

— Только среди наших клиентов 10 компаний (и 5 из них новосибирские) получали субсидии, компенсируя часть расходов на организацию выпуска облигаций и купонные выплаты (процентные платежи) по облигациям. Последние платежи в адрес компаний, успевших принять участие в уже завершенной программе, будут выплачены до конца текущего года, — пояснил Артем Иванов.

По его словам, в случае, если программа будет возобновлена, это повысит привлекательность облигационного рынка для растущего бизнеса, а значит, будет способствовать исполнению озвученной президентом РФ цели по капитализации фондового рынка к 2030 году до уровня 66% от ВВП.

— Сегодня и Банк России, и биржа, и различные ведомства берут в своей работе вектор на достижение этой цели, поскольку расширение доступа бизнеса к альтернативным инструментам фондирования способствует росту устойчивости отечественной экономики к внешним шокам, — комментирует эксперт. — Для компаний, помимо очевидной экономии на обслуживании высоких в текущих реалиях ставок, эта программа поможет сделать первый шаг на рынки капитала, а значит, совершить определенные качественные изменения внутри самого бизнеса. В конце концов, вектор движения от облигаций к IPO (по мере роста компании, внедрения практик корпоративного управления, формирования публичной репутации) — это уже не гипотетическая возможность, а реально проторенная дорожка: многие компании, заявляющие сейчас о планах проведения IPO или уже разместившие акции, начинали именно с выпуска облигаций.

По данным «Юнисервис Капитал», за 8 месяцев 2024 года число компаний, осуществивших публичное размещение акций, достигло 15, что стало рекордным значением за последние 10 лет. Рынок облигаций, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, также прирос — сумма в обращении облигаций на начало августа увеличилась на 11,4% в сравнении с прошлым годом и составила 46,6 трлн руб.

— Очевидно, что несмотря на турбулентность в экономике, рынок долгового капитала набирает обороты и меры поддержки смогут этот рост стимулировать и далее, — резюмирует Артем Иванов.

Напомним, у новосибирских компаний растет интерес к привлечению средств через цифровые финансовые активы.

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