«Это Спарта»: акробатические трюки выполняют жители новосибирской пятиэтажки, чтобы попасть домой

Жильцы дома №9 по улице Геодезической пожаловались на глубокую яму, выкопанную прямо у подъезда. Ров возле пятиэтажки появился в результате ремонтных работ. Теперь, чтобы попасть в свои квартиры, люди вынуждены балансировать по тонкой дощечке, заботливо оставленной коммунальщиками.

Всем ли удается попасть домой — неизвестно. Фото, опубликованное в соцсетях, вызвало у горожан бурю негодования.

— Ничего себе, тут даже взрослому человеку опасно идти. — Это Спарта! — Новый выпуск «Сходни или умри». — Видимо, в этом доме нет инвалидов. Пока что… — Судя по всему, в этом подъезде живут только акробаты. — Ну тут можно прибавить к инвалидам еще и пожарных, которые потратят время при пожаре на то, чтоб соорудить надежный мост. Медикам тоже, например, с носилками пришлось бы несладко. — Мало того что яма, так там еще газ какой-то парит внизу, чтобы наверняка. — Господи, ужас какой. А если бабушка, дедушка, которых от ветра уже качает? Или мамочка с коляской? Хозяин который повёл гулять желающего очень погулять питомца? Дети, не до конца понимающие опасности? Как вообще такое допустили? — Чиновников бы всех собрать и заставить ходить по этим дощечкам.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская прокуратура заставила управляющую компанию отремонтировать рухнувшие подъезды высотки на Кошурникова. Ответственного за руины оштрафовали.