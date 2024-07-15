Активный запуск проектов по переработке молока в Новосибирской области может привести к его дефициту

Надой молока в Новосибирской области в 2023 году составил 750 тысяч тонн. Из них 50% или 408 тысяч тонн переработали предприятия Новосибирской области, остальное сырье ушло за пределы региона. В 2024 году объем переработки молока должен вырасти до 423 тысяч тонн. Об этом рассказал и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов. Он напомнил, что по инвестпроекту в этом году введен «Толмачевский» комбинат перерабатывающей мощностью 17 тысяч тонн молока в год.

Впрочем, по данным Минсельхоза, регион в настоящее время с профицитом (152,5%) обеспечен собственным сливочным маслом. В 2023 году предприятия произвели 8,5 тонны. Обеспеченность сырым молоком (95,7 тонны) и кисломолочными продуктами (19,7 тонны) составляет 73,7%. По сухому молоку и сливками (12,7 тонны), а также мороженому (25,6 тонны) регион не только полностью сам закрывает свою потребность, но и отправляет эти продукты на экспорт за пределы области и страны. Объем производства сыров в 2023 году составил 4,9 тонны, творога — 4,1 тонны.

— В этом году мы наблюдаем рост производства сыров, особенно твердых, кисломолочной продукции, — сообщил Андрей Шинделов. — Производить сырое молоко — это одна рентабельность, а когда продается переработанный конечный продукт — другая. Сейчас перед нами стоит задача: наращивать потенциал для производства кисломолочной продукции и сыров.

Он также напомнил, что достижение задачи по наращиванию переработки молока внутри региона невозможно без инвестпроектов. В частности, к концу 2025 года регион ожидает запуска завода по переработке молока в Маслянинском районе, который строит «Сибирская нива». Мощность переработки составит 420 тысяч тонн сырья в год.

— Это сильный проект и актуален для региона, чтобы мы могли перерабатывать молоко, которое производится на территории, — подчеркнул Шинделов.

То есть после запуска этого проекта для перерабатывающих предприятий региона в год понадобятся минимум 843 тысячи тонн молока в год. Между тем, по данным Минсельхоза, поголовье коров молочного направления в Новосибирской области сокращается с 2019 года: со 128,9 до 110,4 тысяч голов в 2023 году. Впрочем, в ведомстве рассчитывают переломить этот тренд в 2024 году и закончить его с результатом 110,8 тысячи голов.

Председатель совета директоров холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко пояснил редакции, что сейчас местные предприятия – производители молока вынуждены везти свою продукцию на переработку в другие регионы. В такой ситуации мало кто задумывается об увеличении поголовья.

— Профицит молока в регионе сдерживает цены на сырое молоко и не позволяет хозяйствам развиваться. Наша компания, к примеру, могла бы построить еще два комплекса для молочного КРС, но девать молоко некуда, — отметил он.

В то же время Елисеенко признает, что если реализуются озвученные Минсельхозом перспективы, то ситуация изменится.

Маслосырзавод «ЭкоНивы» планируют достроить к 2025 году аграрии уже сейчас могут начинать строительство и модернизацию своих ферм. Так как будет понимание ― куда сдавать молоко. Не исключаю, что за это время в регионе появятся новые проекты по переработке сырого молока, так что это хорошие новости, — комментирует эксперт. — Мы, как отраслевой союз, проинформируем об этом свои компании.

Он также отметил, что на ценах для потребителей перенос переработки в Новосибирскую область не скажется, так как сейчас около 10% цены от цельномолочной продукции составляет логистика: вывоз молока из региона и транспортировка в регион переработанной продукции. Что касается проекта «Сибирской нивы», то Игорь Елисеенко напомнил, что его продукцию — сыры, сухая сыворотка и сухое молоко — собственник планирует поставлять на экспорт.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, в прошлом году экспортный потенциал региона по продукции АПК оценивался в 480 млн долларов, итог составил 684 млн долларов. Абсолютным лидером в экспортной составляющей стали зерновые и технические культуры, а также оптовая продажа масложировой продукции и мороженого. По словам Андрея Шинделова, прогноз на 2024 год составляет 680 млн долларов, причем регион четко понимает, какая продукция в какую страну пойдет.

Напомним, в феврале 2024 года производители молока подняли вопрос о недостаточности мощностей переработки продукции на территории Новосибирской области. Для решения этого вопроса некоторые участники рынка предлагали задействовать мощности завода PepsiCo.