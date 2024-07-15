Рекламодателям

Активный запуск проектов по переработке молока в Новосибирской области может привести к его дефициту

  • 15/07/2024, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Активный запуск проектов по переработке молока в Новосибирской области может привести к его дефициту
К динамике таких инвестпроектов должны успеть адаптироваться фермеры.

Надой молока в Новосибирской области в 2023 году составил 750 тысяч тонн. Из них 50% или 408 тысяч тонн переработали предприятия Новосибирской области, остальное сырье ушло за пределы региона. В 2024 году объем переработки молока должен вырасти до 423 тысяч тонн. Об этом рассказал и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов. Он напомнил, что по инвестпроекту в этом году введен «Толмачевский» комбинат перерабатывающей мощностью 17 тысяч тонн молока в год.

Новосибирская область уступает в борьбе за молочный рынок

Новосибирская область проигрывает в борьбе за молочный рынок

— Мы наблюдаем прирост получателей господдержки на переработку молока в пищевой продукции. В 2024 году это 17 получателей, которым будут выделены 58 млн рублей, годом ранее ― 8 (50,1 млн), — пояснил чиновник. — Главная цель переработки молока — полностью обеспечить Новосибирскую область собственными продуктами переработки.

Впрочем, по данным Минсельхоза, регион в настоящее время с профицитом (152,5%) обеспечен собственным сливочным маслом. В 2023 году предприятия произвели 8,5 тонны. Обеспеченность сырым молоком (95,7 тонны) и кисломолочными продуктами (19,7 тонны) составляет 73,7%. По сухому молоку и сливками (12,7 тонны), а также мороженому (25,6 тонны) регион не только полностью сам закрывает свою потребность, но и отправляет эти продукты на экспорт за пределы области и страны. Объем производства сыров в 2023 году составил 4,9 тонны, творога — 4,1 тонны.

— В этом году мы наблюдаем рост производства сыров, особенно твердых, кисломолочной продукции, — сообщил Андрей Шинделов. — Производить сырое молоко — это одна рентабельность, а когда продается переработанный конечный продукт — другая. Сейчас перед нами стоит задача: наращивать потенциал для производства кисломолочной продукции и сыров.

Он также напомнил, что достижение задачи по наращиванию переработки молока внутри региона невозможно без инвестпроектов. В частности, к концу 2025 года регион ожидает запуска завода по переработке молока в Маслянинском районе, который строит «Сибирская нива». Мощность переработки составит 420 тысяч тонн сырья в год.

— Это сильный проект и актуален для региона, чтобы мы могли перерабатывать молоко, которое производится на территории, — подчеркнул Шинделов.

То есть после запуска этого проекта для перерабатывающих предприятий региона в год понадобятся минимум 843 тысячи тонн молока в год. Между тем, по данным Минсельхоза, поголовье коров молочного направления в Новосибирской области сокращается с 2019 года: со 128,9 до 110,4 тысяч голов в 2023 году. Впрочем, в ведомстве рассчитывают переломить этот тренд в 2024 году и закончить его с результатом 110,8 тысячи голов.

Председатель совета директоров холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко.Сибирь» Игорь Елисеенко пояснил редакции, что сейчас местные предприятия – производители молока вынуждены везти свою продукцию на переработку в другие регионы. В такой ситуации мало кто задумывается об увеличении поголовья.

Профицит молока в регионе сдерживает цены на сырое молоко и не позволяет хозяйствам развиваться. Наша компания, к примеру, могла бы построить еще два комплекса для молочного КРС, но девать молоко некуда, — отметил он.

В то же время Елисеенко признает, что если реализуются озвученные Минсельхозом перспективы, то ситуация изменится.

Маслосырзавод «ЭкоНивы» планируют достроить к 2025 году

Маслосырзавод «ЭкоНивы» планируют достроить к 2025 году

— Понятно, что завод в Маслянино запустится через 1,5-2 года, но, понимая перспективы, аграрии уже сейчас могут начинать строительство и модернизацию своих ферм. Так как будет понимание ― куда сдавать молоко. Не исключаю, что за это время в регионе появятся новые проекты по переработке сырого молока, так что это хорошие новости, — комментирует эксперт. — Мы, как отраслевой союз, проинформируем об этом свои компании.

Он также отметил, что на ценах для потребителей перенос переработки в Новосибирскую область не скажется, так как сейчас около 10% цены от цельномолочной продукции составляет логистика: вывоз молока из региона и транспортировка в регион переработанной продукции. Что касается проекта «Сибирской нивы», то Игорь Елисеенко напомнил, что его продукцию — сыры, сухая сыворотка и сухое молоко — собственник планирует поставлять на экспорт.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, в прошлом году экспортный потенциал региона по продукции АПК оценивался в 480 млн долларов, итог составил 684 млн долларов. Абсолютным лидером в экспортной составляющей стали зерновые и технические культуры, а также оптовая продажа масложировой продукции и мороженого. По словам Андрея Шинделова, прогноз на 2024 год составляет 680 млн долларов, причем регион четко понимает, какая продукция в какую страну пойдет.

Напомним, в феврале 2024 года производители молока подняли вопрос о недостаточности мощностей переработки продукции на территории Новосибирской области. Для решения этого вопроса некоторые участники рынка предлагали задействовать мощности завода PepsiCo.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.

1

Рубрики : Власть Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : Экспорт молочной продукции производство молока переработка молока


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель налоговой и корпоративной практики адвокатского бюро «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: Бизнес разочарован в налоговой амнистии

Но при этом уже активно вписывает поправки в свою деятельность.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Активный запуск проектов по переработке молока в Новосибирской области может привести к его дефициту
15/07/24 9:00
Агропром Власть
За мониторинг дорожной техники мэрия Новосибирска заплатила почти 1.5 млн рублей
14/07/24 19:29
Власть Транспорт
Перевозчиков 43 маршрута вызвали в мэрию Новосибирска
14/07/24 18:30
Бизнес Власть Общество
Мужчина утонул, пытаясь спасти детей в Новосибирске
14/07/24 17:30
Происшествия
Транспорт, адаптированный для маломобильных граждан, появился в онлайне в Новосибирске
14/07/24 16:30
Власть Общество Транспорт
Пробки привели к падению объемов строительства в пригороде Новосибирска
14/07/24 15:30
Недвижимость Общество
В мэрии Новосибирска прокомментировали судьбу скоростного трамвая на ОбьГЭС
14/07/24 14:30
Власть Город Транспорт
Более половины автовладельцев Новосибирска выбирают подержанные машины
14/07/24 13:30
Общество Транспорт
Туристический потенциал Новосибирской области представят на выставке CITIE в Китае
14/07/24 12:31
Бизнес Туризм
Автогонщик на BMW устроил коллапс на Красном проспекте Новосибирска
14/07/24 11:30
Происшествия
Анна Терешкова: произошло недопонимание по поводу перекрытия улицы Ленина
14/07/24 10:30
Власть Город Общество
В парке «Арена» в Новосибирске открыли новую баскетбольную площадку
14/07/24 9:30
Город Общество Спорт
В Новосибирске проходит гастрофестиваль «В Сибири – Есть!»
14/07/24 8:30
Бизнес Общество
Водитель сбил лося на дороге под Новосибирском
14/07/24 8:00
Происшествия
Лихач на Volkswagen Passat на высокой скорости перевернулся в Новосибирске
13/07/24 18:07
Происшествия
Женщина за рулем иномарки сбила 8-летнюю девочку на «зебре» в Новосибирске
13/07/24 17:05
Происшествия
Прокуратура начала проверку после ЧП в Бердском заливе под Новосибирском
13/07/24 16:02
Право&Порядок
Лишившись ноги, боец СВО оказался запертым в четырех стенах в Новосибирске
13/07/24 14:47
Общество
С начала купального сезона в Новосибирской области утонули 46 человек
13/07/24 13:40
Общество
Мэрия Новосибирска заплатит за покусанного бродячим псом ребенка
13/07/24 12:45
Право&Порядок
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам
9/07/24 10:09
Банк Уралсиб вернет до 50% стоимости заказов в ресторанах во время гастрофестиваля
8/07/24 10:12
За каждым подвигом герой: продолжается приём работ в номинацию сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени»
3/07/24 12:05
Банк Уралсиб выплачивает вознаграждение физлицам-партнерам за привлечение бизнес-клиентов
3/07/24 10:48
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером Дня города
2/07/24 10:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
1/07/24 10:37

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска