Брусника построит новый жилой квартал в Заельцовском районе Новосибирска

Компания получила разрешение на строительства первого дома-квартала жилмассива «Лебедевский» на 339 квартир. Квартал расположен на правом берегу Оби в Заельцовском районе Новосибирска, между улицами Лебедевского и Георгия Колонды.

Всего в проекте предусмотрено создание трех кварталов с зелеными дворами, уточнили в пресс-службе компании. В центре нового района будет создан водный объект с зоной амфитеатра и арт-объектом.

Что касается социальной инфраструктуры, то в первой очереди проекта запланирован встроенный детский садик на 90 мест, который Брусника передаст в муниципальную собственность. Он будет введен в эксплуатацию с первой очередью строительства. Рядом с «Лебедевским» проектируют новую школу. Кроме того, в локации формируется спортивный кластер. В частности, построен физкультурно-спортивный объект общей площадью 1429 кв.м. Рядом расположен Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного и теннисный корт. Недалеко от нового жилмассива находится Академия управления и массовых коммуникаций и крупный ТВК «Большая Медведица». В планах компании — благоустройство входной зоны в близлежащий лесопарк: создание небольшого покет-парка с беседками.

Стоит отметить, что в локации идет активное строительство возводятся, жилые комплексы «Новаторы», «Нормандия-Неман», «Чкалов-7», а также апартаменты —Voroshilov, Luna и т.д.