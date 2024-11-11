Новосибирская ТЭЦ-2 начала рекультивацию золоотвала площадью 47 га

Новосибирская ТЭЦ-2 приступает к рекультивации второй секции золоотвала площадью 47 га, которая расположена к северо-западу от ТЭЦ. Задача — введение земли в хозяйственный оборот в соответствии с генеральным планом города.

Подрядчику предстоит выровнять поверхность участка с устойчивыми склонами, создать живой напочвенный покров, обеспечить защиту территории от ветровой и водной эрозии из-за дождей и талых вод.

Вторая секция золоотвала ТЭЦ-2 в Ленинском районе выведена из эксплуатации 11 лет назад, в 2003 году. Проект по ее рекультивации при помощи золошлаковых материалов был разработан специализированной организацией и прошёл все необходимые стадии согласования, в том числе получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. В 2022 году в мэрии состоялись общественные обсуждения проекта.

— На первом этапе подготовили дороги, заезды, необходимые площадки. Далее производится выемка золошлаковых материалов из секции №1 золоотвала ТЭЦ-2, выгрузка в специально отведённое место на рекультивируемой секции. Затем последует планировка и утрамбовывание материалов до определённых отметок — плюс 5 метров от существующего уровня. В завершении предусмотрена укладка грунта и высадка растительности, — пояснил начальник котельного цеха Новосибирской ТЭЦ-2 Ренат Салахутдинов.

В СГК уточнили, что работы по рекультивации начались в ноябре. Для реализации проекта потребуется 1,7 млн куб. м материалов. Не менее 30 тысяч м куб. золошлаковых материалов будут перевезены до конца 2024 года. После завершения технического этапа рекультивации предусмотрен трехлетний этап естественного самозарастания рекультивируемых земель. Отмечается, что общий срок рекультивации — 11 лет.

Золошлаковый материал — это продукт, производимый из золошлаковых отходов из смеси золы-уноса, шлака и воды, который в виде пульпы поступает на золошлакоотвалы. Производство материала включает намыв и осушение золошлаковой пульпы, усреднение состава техникой, проведение производственного контроля соответствия качества установленным требованиям. Золошлаки новосибирских ТЭЦ относятся к отходам пятого, самого низкого класса опасности.

В целом в 2024 году Сибирская генерирующая компания поставляет золошлаки для семи крупных проектов рекультивации и отсыпки территорий. Среднегодовой объем отгрузки на эти цели превышает 2 млн тонн.

Напомним, директор по реализации золошлаковых материалов «Сибирской генерирующей компании Петр Саньков в интервью Infopro54 говорил, что пока основными потребителями золошлаков являются производители газобетона, сухих строительных смесей, клеевой продукции (в основном в цементных клеях под керамическую плитку), а также цементов.

В мае 2024 года золу-унос начали использовать на площадке строительства складского комплекса площадью 30 тысяч кв. метров в левобережье Новосибирска для осушения и стабилизации почвы. В сибирских регионах присутствия СГК такое применение продукта сгорания угля является пилотным.

Кроме того, планируется использовать этот материал при строительстве и реконструкции участков автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» — на участке Новосибирск-Линево».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске поднимался вопрос о создании на территории золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5 смотровой площадки для посещения объекта жителями и гостями Новосибирска. Поводом к обсуждению стал повышенный интерес к золоотвалу предприятия, ставшему популярным под названием «Сибирские Мальдивы».