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Срок службы лифтов, подлежащих замене, могут увеличить на пять лет

  • 11/11/2024, 15:30
Срок службы лифтов, подлежащих замене, могут увеличить на пять лет
До 2029 года в регионе нужно заменить 1149 лифтов на сумму три миллиарда рублей

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России планирует увеличить срок службы лифтов в домах, включенных в программы капремонта, до февраля 2030 года. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и член фракции «Справедливая Россия – За Правду» Александр Аксененков в своих соцсетях.

Вместо экстренного ремонта лифтов министры предложили пересмотреть их сроки годности. Россия уже предложила внести соответствующие поправки в технический регламент «Безопасность лифтов» Евразийской экономической комиссии.

В связи с этим Аксененко рассказал, что в Новосибирской области в ближайшую пятилетку необходимо заменить 1149 лифтов.

— По данным МинЖКХ в Новосибирской области до 2029 года в регионе потребуется заменить 1149 лифтов, у которых заканчивается нормативный срок эксплуатации. В текущих ценах такая замена обойдётся более чем в 3 миллиарда рублей, — пояснил Аксененко.

Депутат подчеркнул, что фракция «Справедливая Россия – За Правду» с предложением Минстроя РФ не согласна, потому что под вопросом может оказаться безопасность людей.

Помимо этого, Министерство предлагают дифференцировать платежи за капремонт, увеличив их для МКД, где есть лифты. По мнению Аксененко, эта мера может лишь перегрузить семейные бюджеты.

—  Например, на моем округе в Краснообске в 9-этажке лифт не менялся десятилетиями и часто ломается. Квартир в доме всего 39. Как долго жители будут копить миллионы на замену лифта даже с учётом дифференцированных платежей? Или насколько большие суммы должны добавиться в их платёжки? — спрашивает при этом парламентарий.

Партия предложила запустить госпрограмму по замене лифтов и профинансировать её из федерального бюджета.

Напомним, что в 2023 году региональный оператор заменил в Новосибирской области 34 лифта в 15 многоквартирных домах. Общая стоимость работ составила 86,8 млн руб. В 2024 году планировалось заменить еще 86 лифтов в 29 МКД на сумму — 258 млн руб.

Что касается срока службы лифтов, то при отсутствии в паспорте данной информации, сроком его эксплуатации считается 25 лет. По этим критериям, в 2024-2025 годах истекает назначенный срок службы 186 лифтов, что составляет 1,52% от общего количества лифтов многоквартирных домов в регионе.

При этом, максимальная стоимость работ по замене одного лифта в девятиэтажном доме составляет 2,6 млн руб., стоимость каждой последующей остановки — 250 тыс. руб.

Ранее редакция сообщала о том, что программу капремонта в Новосибирске будут сокращать. На ее проведение в ранее заявленных объемах не хватит средств. 

Фото предоставлено пресс-службой СРЗП.

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Замена лифта взнос за капитальный ремонт


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