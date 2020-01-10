— Лично меня никакие конкретные события в экономике России или Новосибирской области, которые происходили в 2019 году, не зацепили. Но меня очень беспокоит общая ситуация стагнации. Кроме того, очень настораживающим фактором я считаю слабую защищенность бизнеса со стороны судебного сообщества, правоохранительных органов.

Бизнес сегодня — это зона повышенного риска. Ничего не способствует тому, чтобы количество молодых людей, желающих создать свое дело, увеличивалось. Постоянно во всех СМИ проходят сообщения об аресте предпринимателей, представителей коммерческих структур, людей, работающих в госучреждениях. Плюс обоснованность предъявляемых арестованным претензий постоянно ставится под сомнение. Не говоря уже о том, что постоянно проходит информация, что должностные лица из Следственного комитета, прокуратуры и т.д. сами становятся объектами задержания по делам о взятках. Это серьезно дестабилизирует обстановку, и молодежь уже не считает открытие своей компании каким-то плюсом, трезво оценивая все риски, которые к этому прилагаются.

Я не могу оценить, какие бизнес-проекты в 2019 году были самыми интересными для экономики Новосибирской области. Мой фокус был заужен, так как я плотно занимался своим проектом — мы строили завод в Биотехнопарке, изучали новые разработки, получали разрешения на их производство… Нам пришлось решать вопрос с обеспечением нового предприятия электроэнергией, что сдвинуло сроки следующего этапа установки и запуска оборудования. Благодаря губернатору, диалог между всеми заинтересованными сторонами был налажен, и сейчас мы получили заявленные мощности в полном объеме.

Отрасль производства медизделий в России продолжает развиваться. Люди болели, болеют и будут болеть. От этого никуда не деться. Прирост в нашем направлении — количество операций на сердце для населения — по рынку составил 10-15%. Считаю, что это неплохой показатель.

Мы сдали завод в Биотехнопарке на год раньше запланированного срока, но выполнить все задачи, намеченные на 2019 год, нам, увы, не удастся. В силу объективных и субъективных причин. Да, мы, скорее всего, прирастем в объемах производства на 15%. В основном за счет декабря, когда проходят основные торги. Как правило, в этот месяц заключаются контракты на 20-25% от годового объема продукции. Результат у нас будет лучше, чем в 2018 году, но мы планировали расти быстрее рынка. Почему это не получилось? Причин несколько: увеличение конкуренции, в том числе со стороны западных производителей, которые снизили цены, чтобы удержать долю на российском рынке, сокращение финансирования операций на сердце в здравоохранении. Поэтому мы вынуждены продавать свою продукцию по более низким ценам, чем планировали изначально. Что сказывается на финансовых результатах.

На 2020 год наша главная задача — получить лицензию на производство в Биотехнопарке и начать выпуск продукции на новой площадке. Думаю, что это произойдет в середине 2020 года. Мы планируем выпустить на рынок несколько новых продуктов: стент-ретривер для извлечения тромбов из головного мозга, аортальный клапан, новые модификации стентов «Калипсо» и «Эверест». Продолжим разработку новых версий других медизделий. Кроме того, в работе нашего R&D подразделения около десяти совершенно новых продуктов.

Фото из личных архивов