Бизнес сегодня — это зона повышенного риска

— Лично меня никакие конкретные события в экономике России или Новосибирской области, которые происходили в 2019 году, не зацепили. Но меня очень беспокоит общая ситуация стагнации. Кроме того, очень настораживающим фактором я считаю слабую защищенность бизнеса со стороны судебного сообщества, правоохранительных органов.
Я не могу оценить, какие бизнес-проекты в 2019 году были самыми интересными для экономики Новосибирской области. Мой фокус был заужен, так как я плотно занимался своим проектом — мы строили завод в Биотехнопарке, изучали новые разработки, получали разрешения на их производство… Нам пришлось решать вопрос с обеспечением нового предприятия электроэнергией, что сдвинуло сроки следующего этапа установки и запуска оборудования. Благодаря губернатору, диалог между всеми заинтересованными сторонами был налажен, и сейчас мы получили заявленные мощности в полном объеме.
Отрасль производства медизделий в России продолжает развиваться. Люди болели, болеют и будут болеть. От этого никуда не деться. Прирост в нашем направлении — количество операций на сердце для населения — по рынку составил 10-15%. Считаю, что это неплохой показатель.
На 2020 год наша главная задача — получить лицензию на производство в Биотехнопарке и начать выпуск продукции на новой площадке. Думаю, что это произойдет в середине 2020 года. Мы планируем выпустить на рынок несколько новых продуктов: стент-ретривер для извлечения тромбов из головного мозга, аортальный клапан, новые модификации стентов «Калипсо» и «Эверест». Продолжим разработку новых версий других медизделий. Кроме того, в работе нашего R&D подразделения около десяти совершенно новых продуктов.
Фото из личных архивов
Популярное с сайта