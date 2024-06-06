«Была та смутная пора...»: экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть продекламировал стихи Пушкина

Бывший мэр Новосибирска поздравил жителей сибирского мегаполиса с юбилеем поэта Александра Пушкина.
— Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра, — продекламировал стихи русского поэта в своем Телеграм-канале Анатолий Локоть.
Экс-градоначальник назвал Александра Сергеевича национальной гордостью и национальным культом.
Отметим, что сегодня, в день рождения Пушкина, каждый желающий житель Новосибирска может прочитать наизусть несколько строф из его произведения и проехать в поезде метро бесплатно.
Акция действует на восьми станциях Ленинской линии от «Площади Маркса» до «Заельцовской».
Ранее редакция сообщала о том, что 6 июня в 16 часов перед театром «Глобус» в Новосибирске состоится арт-проект «Великие. Пушкин», посвященный юбилею великого русского поэта.
Источник фото: скриншот видео из Телеграм-канала Анатолия Локтя, фото портрета А.С. Пушкина с сайта pushkinland.ru.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru