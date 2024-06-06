«Была та смутная пора...»: экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть продекламировал стихи Пушкина

Бывший мэр Новосибирска поздравил жителей сибирского мегаполиса с юбилеем поэта Александра Пушкина.

— Была та смутная пора,

Когда Россия молодая,

В бореньях силы напрягая,

Мужала с гением Петра, — продекламировал стихи русского поэта в своем Телеграм-канале Анатолий Локоть.

Экс-градоначальник назвал Александра Сергеевича национальной гордостью и национальным культом.

Отметим, что сегодня, в день рождения Пушкина, каждый желающий житель Новосибирска может прочитать наизусть несколько строф из его произведения и проехать в поезде метро бесплатно.

Акция действует на восьми станциях Ленинской линии от «Площади Маркса» до «Заельцовской».

Ранее редакция сообщала о том, что 6 июня в 16 часов перед театром «Глобус» в Новосибирске состоится арт-проект «Великие. Пушкин», посвященный юбилею великого русского поэта.