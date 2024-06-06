Экс-главу департамента потребительского рынка отправили в СИЗО в Новосибирске

Суд избрал меру пресечения экс-начальнику департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталию Витухину.

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 31 июля 2024 года в отношении Витухина Виталия, — говорится в сообщении суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, что подсудимый принимал участие в отчуждении земельных участков и объектов недвижимости на территории Заельцовского кладбища из муниципальной в частную собственность. Ущерб муниципалитета оценивается в 50 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, в чем подозревают чиновника мэрии Новосибирска Виталия Витухина.