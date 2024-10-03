«Было страшно потерять ногу»: врачи Новосибирска удалили опасный осколок из ноги молодого пациента 

Врачи новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России успешно удалили опасный осколок из ноги пациента.

Как рассказал пострадавший, ранение житель Алтайского края Виктор получил в конце прошлого года.

Сперва он обратился в больницу Барнаула, там ему извлекли несколько фрагментов осколков.

— Осколок, который попал мне глубоко в ногу, необходимо было удалять в специализированном учреждении. Он причинял очень сильную боль, кроме того, разогнуть ногу и нормально ходить было невозможно — я пользовался тростью, — говорит пациент.

Тогда в больнице ему посоветовали обратиться к нейрохирургам Новосибирского НИИТО, которые занимаются такими операциями.

Уже в Новосибирске врачи НИИТО нашли у Виктора изолированную травму седалищного нерва.

— Осколок необходимо было удалить, а также выполнить ревизию и невролиз, — объясняет Игорь Васильев, к.м.н., врач-нейрохирург ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России.

Перед операцией врачи выполнили рентген- и УЗИ-контроль для визуализации поражённых участков и самого инородного тела.

— Перед операцией мысли были, что ногу потерять страшно. Но когда я лёг на операционный стол — уже всё «отпустило». Операция прошла вполне идеально — я на следующий день встал и пошёл без тросточки, что меня очень удивило, было очень непривычно, — рассказал Виктор.

В ближайшее время пациент планирует восстановиться после операции и отдохнуть. По просьбе Виктора осколок оставили ему на память.

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