В Новосибирске задержан подозреваемый в педофилии

Бойцы ГБР АБ «Гвардии» помогли задержать новосибирца подозреваемого в педофилии.

Вечером 1 октября боец ГБР-76 Гвардии узнал о преступлении, которое было совершено против 12-летней жительницы Новосибирска. Увидев фотографию подозреваемого, он сразу же узнал в нём бывшего одноклассника и сообщил об этом сотрудникам уголовного розыска.

2 октября в 16:33 в Железнодорожном районе Новосибирска был задержан мужчина. Его личность была установлена гвардейцами, которые проводили операцию по месту его проживания. К задержанию также присоединились оперативные сотрудники полиции. Задержание прошло в жёсткой манере.

– Про подозреваемого известно, что он коренной новосибирец, ему 27 лет, он женат и воспитывает ребёнка, – говорится в сообщении АБ «Гвардии».

Ранее редакция сообщала о том, что мигрант облапал и поцеловал 13-летнюю школьницу в Новосибирске.