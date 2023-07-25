Жители Новосибирской области могут провести газ в дом по госпрограмме

Ставка 2,25 % действует в том случае, если проценты за кредит будут субсидированы Министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

В рамках программы субсидирования, которая действует до конца 2024 года, Министерство ЖКХ и энергетики возмещает ¾ уплаченных процентов на основании постановления администрации Новосибирской области от 28.08.2006 № 66-па «О государственной поддержке граждан при кредитовании на газификацию жилья в Новосибирской области».

Условия действуют для жителей Барабинского, Болотнинского, Искитимского, Каргатского, Колыванского, Коченевского, Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Ордынского, Татарского, Тогучинского, Убинского, Чановского, Черепановского, Чулымского, Новосибирского районов, городов Бердск, Искитим, Обь, Новосибирск и прилегающего к нему рабочего поселка Кольцово.

Для жителей остальных районов Новосибирской области, где есть представительства банка, ставка составит 9 % годовых.

Оформить кредит можно на разработку проекта, покупку и установку газового оборудования. Сумма — от 5 до 200 тысяч рублей, определяется на основании дохода заемщика. Срок кредита — от 6 месяцев до 5 лет.

Для получения субсидии нужно предоставить в банк свидетельства о госрегистрации организации-подрядчика и о его допуске к работам по монтажу газового оборудования.

Кредит на газификацию жилья можно получить в Банке «Левобережный» без залога и поручителей. Просто обратитесь в ближайшее отделение с необходимым пакетом документов. Подробнее с перечнем можно ознакомиться на сайте.

Уточнить условия кредитования и подать заявку можно на сайте, а также по телефону 8-800-3333-555 или в офисах банка.